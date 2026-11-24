इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वकीलों के ऊपर अपराधिक इतिहास पर गंभीरता चिंता जताई है. जिला न्यायालय परिसर में वादकारी और दिल्ली से आए उनके अधिवक्ताओं के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट ने ये बात कही है. पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों पर अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि इससे बेहद दुखद तस्वीर सामने आती है.

कोर्ट ने मामले में शामिल तीन अधिवक्ताओं सौरभ कुमार वर्मा, हर्षित पांडेय उर्फ यश और अभय प्रताप वर्मा से आयकर रिटर्न, चल-अचल संपत्ति, कारोबार और पिछले पांच वर्षों में संपत्तियों की खरीद-बिक्री का ब्योरा शपथपत्र के साथ मांगा है.

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. तीनों अधिवक्ताओं के जेल में होने के कारण कोर्ट ने जेल प्रशासन को उनके वकीलों से मुलाकात कराने का निर्देश भी दिया, ताकि जरूरी दस्तावेज और शपथपत्र दाखिल किए जा सकें.

सुनवाई में सरकार की ओर से आपराधिक इतिहास वाले 225 अधिवक्ताओं की सूची पेश की गई. इस पर कोर्ट ने कहा कि सूची में छोटे मामलों से जुड़े नाम भी शामिल हैं, जबकि न्यायालय को गंभीर अपराधों और संपत्तियों पर अवैध कब्जे में शामिल लोगों की जानकारी चाहिए. सरकार ने बताया कि 13 अधिवक्ताओं का लंबा आपराधिक इतिहास है, जबकि 82 अधिवक्ताओं के जमीन और संपत्ति पर कब्जे के मामलों में शामिल होने की जानकारी मिली है. कोर्ट ने इनकी अलग सूची पेश करने का आदेश दिया.

इसी सुनवाई में ऐशबाग के विवादित परिसर पर जबरन कब्जे से जुड़े मामले सहित 34 प्रकरणों पर भी विचार हुआ. सरकार ने बताया कि ऐशबाग मामले के 19 आरोपियों में से 13 गिरफ्तार हैं. इनमें छह को जमानत मिल चुकी है. फरार छह आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा और कुर्की की कार्रवाई के लिए निचली अदालत में आवेदन किया गया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत अर्जी लंबित होने से इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगती। साथ ही लखनऊ के जिला जज से रिपोर्ट मांगी है.

2010 से आपराधिक घटनाओं का ब्योरा तलब

अदालत ने वकीलों की वेशभूषा में उत्पात करने वाले लोगों से जुड़े मामलों में पुलिस कमिश्नर लखनऊ समेत अन्य अधिकारियों से वर्ष 2010 से अब तक की आपराधिक घटनाओं और जांच का विवरण मांगा है. पहले गठित पुलिस सेल ने वर्ष 2020 से आंकड़े जुटाए थे. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जांच के लिए 2020 को ही कटऑफ डेट क्यों बनाया गया. अदालत ने कहा कि कोई बाधा नहीं है तो जांच का दायरा 2010 तक बढ़ाया जाए. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.