लखनऊ के रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बड़ी राहत, अदालत ने कार्रवाई न करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी लखनऊ के रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम को निर्देश दिया है कि वैध प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें उनके वर्तमान स्थानों से न हटाया जाए. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक ‘टाउन वेंडिंग कमेटी’ शहर भर का सर्वेक्षण पूरा कर पात्र दुकानदारों को वेंडिंग प्रमाणपत्र जारी नहीं कर देती, तब तक ऐसे विक्रेताओं के खिलाफ हटाने की कार्रवाई न की जाए, बशर्ते वे यातायात में बाधा उत्पन्न न करें.

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ए.के. कुमार चौधरी की खंडपीठ ने यह आदेश अमीनाबाद क्षेत्र के अमर कुमार सोनकर सहित अन्य रेहड़ी-पटरी दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक उन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं. इसके बावजूद नगर निगम द्वारा उन्हें उनके स्थापित स्थानों से हटाया जा रहा है, जो ‘रेहड़ी पटरी दुकानदार (आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014’ की भावना के विपरीत है.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अधिनियम की धारा 3(3) के तहत सर्वेक्षण पूर्ण होने, राज्य सरकार द्वारा वेंडिंग प्लान को मंजूरी मिलने और पात्र दुकानदारों को प्रमाणपत्र जारी होने तक रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कानूनी संरक्षण प्राप्त रहेगा. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नगर निगम शीघ्र ही समुचित ‘वेंडिंग प्लान’ तैयार करे, जिससे शहर में स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित और नियमनबद्ध ढंग से संचालित किया जा सके.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण या यातायात बाधित करने की स्थिति में प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है. मामले की अगली सुनवाई तीन महीने बाद निर्धारित की गई है. इस आदेश से हजारों छोटे दुकानदारों को अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है, जो अपनी आजीविका के लिए सड़क किनारे व्यापार पर निर्भर हैं.

