हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा नेता इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका, गैंगस्टर केस की कार्यवाही रद्द करने वाली याचिका खारिज

UP News: गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली सपा नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Jan 2026 04:58 PM (IST)
कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका खारिज कर दी है.

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने के लिए इरफान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी को मिल चुकी है जमानत

आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर 2025 में इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिल चुकी है. इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, एफआईआर में इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बताया गया था. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच  याचिका पर फैसला सुनाया है.

FIR में इरफान के भाई सहित अन्य को बनाया गया था आरोपी

कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमें में इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर आर्थिक फायदे के लिए आम जनता को डराते धमकाते थे. साथ ही गैंग के जरिए धन और संपत्ति उगाही करते थे. पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आपको बता दें कि, सपा नेता इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी के पति है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 30 Jan 2026 04:58 PM (IST)
Allahabad High Court Irfan Solanki UP NEWS
