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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में 35 साल से रह रही पाकिस्तान महिला की जमानत मंजूर, फर्जी दस्तावेज के नहीं मिले सबूत

मेरठ में 35 साल से रह रही पाकिस्तान महिला की जमानत मंजूर, फर्जी दस्तावेज के नहीं मिले सबूत

Allahabad High Court ने 35 साल से भारत में रह रही पाकिस्तानी महिला को जमानत दे दी है. महिला पर फर्जी दस्तावेज रखने के आरोप साबित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 06 Aug 2026 12:12 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 35 सालों से भारत में रह रही पाकिस्तानी महिला सबा मसूद को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने जेल में बंद सबा मसूद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. महिला पर फर्जी दस्तावेज रखने के आरोप साबित नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने महिला को जमानत दे दी है. महिला के पति को पहले ही अप्रैल महीने में अग्रिम जमानत मिल चुकी है. 

दरअसल मेरठ के दिल्ली गेट थाने में रुकसाना नाम की महिला ने फरवरी 2026 को एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने सबा मसूद पर भारत में अवैध तरीके से रहने का आरोप लगाया था. रुकसाना ने आरोप लगाया था कि वो फर्जी वोटर कार्ट और दस्तावेज के आधार पर भारत में अवैध तरीके से रह रही है. जिसके बाद पुलिस ने 16 फरवरी को सबा मसूद को गिरफ्तार कर लिया था.  

अवैध दस्तावेज बनाने का आरोप

सबा मसूद पर अवैध रूप से रहने भारत में रहने का आरोप लगा था. शिकायतकर्ता रुकसाना ने आरोप लगाया था कि सबा मसूद एक पाकिस्तानी नागरिक है. शिकायत में ये भी दावा किया गया कि उन सबा अपने पिता जो कथित रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट थे, उसके प्रभाव में यहां आई है. जिसके बाद पुलिस ने सबा मसूद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. 

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बचाव पक्ष ने कोर्ट में रखी ये दलीलें

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि सबा मसूद ने अपनी पाकिस्तानी नागरिकता को कभी छुपाने का प्रयास नहीं किया. शादी के बाद वो वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट और भारतीय अधिकारियों द्वारा गए दीर्घकालिक वीजा पर भारत आई है और तब से यहीं रह रही है. 

बचाव पक्ष ने बताया कि याची महिला ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विधिवत ऑनलाइन आवेदन भी दाखिल किए थे जो वर्तमान में सक्षम अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है. शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप झूठे है. 

वहीं राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि महिला ने अपने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है. हालांकि कोर्ट ने याची महिला के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उसे जमानत दे दी. जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है.  

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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