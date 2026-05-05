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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर 7 महीने की जेल के बाद युवक को मिली राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत

'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर 7 महीने की जेल के बाद युवक को मिली राहत, इलाहाबाद HC ने दी जमानत

Allahabad High Court News: 'आई लव मोहम्मद' पोस्ट को लेकर सजा काट रहे मुजफ्फरनगर के आरोपी नदीम को बड़ी राहत मिली है. 7 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी बेल अर्जी मंजूर की है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 May 2026 09:56 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्ट करने को लेकर जेल में बंद आरोपी को 7 महीने बाद राहत दे दी है. कोर्ट ने आरोपी को बेल दी है. आरोपी ने पोस्ट में लिखा था कि 'आई लव मोहम्मद' के लिए वे अपना सिर कटवा भी सकता है और दूसरों का सिर काट भी सकता है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी नदीम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

कोर्ट ने कहा कि 'कथित आपत्तिजनक' पोस्ट में किसी खास जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच में हुई है. आरोपी नदीम मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है. उस पर पिछले साल यूपी पुलिस ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कथित तौर पर संवेदनशील टिप्पणियां करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी.

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पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया था केस

पुलिस ने आरोपी नदीम के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(2), 192, और 152 के तहत मामला दर्ज किया था. नदीम की जमानत अर्जी पर उसके वकील ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि अब चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई. निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है.

उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. दूसरी ओर जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए राज्य सरकार के सरकारी वकील ने यह दलील देते हुए कहा कि उसने असंवेदनशील टिप्पणी पोस्ट की थी.

इस पोस्ट में कहा गया था कि 'आई लव मोहम्मद' के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं. दलील दी गई कि इस तरह के आपत्तिजनक नारे के कारण बरेली जिले में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे. जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा था.

सरकारी वकील ने दिया ये तर्क

सरकारी वकील की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि असामाजिक तत्वों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई, जिन्हें इस तरह के नारों से उकसाया गया था. हालांकि सरकारी वकील ने इस बात से इंकार नहीं किया कि उक्त मामला बरेली जिले से संबंधित है. उसमें जिस आरोपी नदीम खान का जिक्र है, वह यह आवेदक नहीं है.

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री, आवेदक को सौंपी गई भूमिका और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक 7 अक्टूबर, 2025 से जेल में है. इसके अलावा याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 05 May 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP New UP NEWS Muzaffarnagar News PRAYAGRAJ NEWS
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