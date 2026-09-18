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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइलाहाबाद HC गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने पर सख्त, DGP को दिया निर्देश

इलाहाबाद HC गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने पर सख्त, DGP को दिया निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी DGP को गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करने का निर्देश दिया.

Written By : पंकज यादव, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 18 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि जांच अधिकारियों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 के तहत गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जाए. अदालत का कहना है कि इससे आपराधिक मामलों की जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी और जांच प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष बनाया जा सकेगा.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आगरा जिले से जुड़े दहेज के एक मामले में चंद्रकांत नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने मौजूद जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने BNSS की धारा 180 के तहत प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति का बयान दर्ज करते समय उसकी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी.

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अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए डीजीपी की ओर से जारी किए गए संबंधित परिपत्रों का भी जिक्र किया. जब अदालत ने 21 जुलाई 2025 और 4 अगस्त 2026 को जारी परिपत्रों के बारे में पूछा तो जांच अधिकारी ने अपनी गलती के लिए अदालत से माफी मांगी.

रिकॉर्डिंग नहीं करने पर कोर्ट ने जताई चिंता

अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें जांच अधिकारियों ने डीजीपी के परिपत्र में उपलब्ध विकल्प के बावजूद गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की.

कोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में जांच अधिकारी खुद पर लगने वाले इस आरोप से बचने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं करते कि उन्होंने गवाह का बयान खुद लिख दिया या प्राथमिकी की नकल कर दी.

रेप पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग पहले से अनिवार्य

अदालत ने पाया कि डीजीपी के परिपत्र संख्या 24/2025 में रेप पीड़िता के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है. हालांकि, अन्य गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग को वैकल्पिक रखा गया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस विकल्प का कई जांच अधिकारियों की ओर से व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में अदालत ने डीजीपी से कहा कि BNSS की धारा 180 के तहत दर्ज होने वाले सभी बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जाए.

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जांच में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

कोर्ट ने डीजीपी को यह निर्देश सभी जांच अधिकारियों तक पहुंचाने को भी कहा है. अदालत का मानना है कि बयान की रिकॉर्डिंग होने से जांच की प्रक्रिया ज्यादा साफ और भरोसेमंद होगी. इससे जहां वास्तविक दोषी को सजा दिलाने में मदद मिल सकती है, वहीं गलत जांच के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान होने से भी बचाया जा सकेगा.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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Allahabad High Court UP NEWS
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