इलाहाबाद HC गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने पर सख्त, DGP को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि जांच अधिकारियों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 180 के तहत गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जाए. अदालत का कहना है कि इससे आपराधिक मामलों की जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी और जांच प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष बनाया जा सकेगा.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आगरा जिले से जुड़े दहेज के एक मामले में चंद्रकांत नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने मौजूद जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने BNSS की धारा 180 के तहत प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति का बयान दर्ज करते समय उसकी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी.

UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड

अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए डीजीपी की ओर से जारी किए गए संबंधित परिपत्रों का भी जिक्र किया. जब अदालत ने 21 जुलाई 2025 और 4 अगस्त 2026 को जारी परिपत्रों के बारे में पूछा तो जांच अधिकारी ने अपनी गलती के लिए अदालत से माफी मांगी.

रिकॉर्डिंग नहीं करने पर कोर्ट ने जताई चिंता

अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें जांच अधिकारियों ने डीजीपी के परिपत्र में उपलब्ध विकल्प के बावजूद गवाहों के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की.

कोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में जांच अधिकारी खुद पर लगने वाले इस आरोप से बचने के लिए रिकॉर्डिंग नहीं करते कि उन्होंने गवाह का बयान खुद लिख दिया या प्राथमिकी की नकल कर दी.

रेप पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग पहले से अनिवार्य

अदालत ने पाया कि डीजीपी के परिपत्र संख्या 24/2025 में रेप पीड़िता के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है. हालांकि, अन्य गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग को वैकल्पिक रखा गया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस विकल्प का कई जांच अधिकारियों की ओर से व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में अदालत ने डीजीपी से कहा कि BNSS की धारा 180 के तहत दर्ज होने वाले सभी बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जाए.

झूठी FIR कराने वालों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, यूपी में कांग्रेस सांसद का बयान

जांच में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

कोर्ट ने डीजीपी को यह निर्देश सभी जांच अधिकारियों तक पहुंचाने को भी कहा है. अदालत का मानना है कि बयान की रिकॉर्डिंग होने से जांच की प्रक्रिया ज्यादा साफ और भरोसेमंद होगी. इससे जहां वास्तविक दोषी को सजा दिलाने में मदद मिल सकती है, वहीं गलत जांच के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान होने से भी बचाया जा सकेगा.