इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन के आधार पर निकाह को बताया अवैध, जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन के आधार पर हुई शादी को अवैध घोषित कर दिया है. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने गाजीपुर के मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर और जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता की याचिका निस्तारित करते हुए जोड़े को अलग कर दिया.

कोर्ट ने हिंदू महिला को नारी निकेत संरक्षण गृह, प्रयागराज भेजा और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत बिना धर्म बदले शादी पंजीकृत करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील पर 25,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया गया.

क्या है पूरा मामला?

गाजीपुर निवासी मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर (मुस्लिम) और जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता (हिंदू) दोनों बालिग हैं. इन्होंने खानकाह आलिया अरिफिया से कथित धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र के आधार पर 26 मई 2025 को मुस्लिम रीति से निकाह किया. याचिका में उन्होंने सुरक्षा और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन की मांग की. दावा किया गया कि चंद्रकांता ने 22 फरवरी 2025 को इस्लाम स्वीकार किया था.

लेकिन सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रमाणपत्र फर्जी है. जामिया आरिफा सैयद सरवन, कौशांबी के सचिव ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनकी संस्था ने कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया.

कोर्ट ने इसे उत्तर प्रदेश अवैध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का उल्लंघन माना. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि फर्जी धर्म परिवर्तन के आधार पर निकाह अवैध है, क्योंकि मुस्लिम कानून में निकाह केवल एक ही धर्म के लोगों के बीच मान्य होता है. कोर्ट ने शादी को अमान्य करार दिया.

कोर्ट के आदेश

कोर्ट ने जोड़े को विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रयागराज में शादी पंजीकृत करने का निर्देश दिया. चंद्रकांता को परिवार के साथ जाने से इनकार पर संरक्षण गृह भेजा गया. वकील को फर्जी दस्तावेज दाखिल करने के लिए 25,000 रुपये का हर्जाना और भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई. हर्जाना 15 दिनों में हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर में जमा करना होगा, अन्यथा डीएम से वसूली होगी. रजिस्ट्रार अनुपालन से 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी गई है.