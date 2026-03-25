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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDM-SP को तलब करने वाले जज की बदली जिम्मेदारी, अब हाईकोर्ट में इन मामलों की करेंगे सुनवाई

DM-SP को तलब करने वाले जज की बदली जिम्मेदारी, अब हाईकोर्ट में इन मामलों की करेंगे सुनवाई

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नया रोस्टर जारी किया है, जिसमें बरेली में नमाज को लेकर सुर्खियों में आए जस्टिस अतुल श्रीधरन का रोस्टर बदल दिया है. अब से वो क्राइम की जगह सिविल मामले देखेंगे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Mar 2026 12:19 PM (IST)
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यूपी के बरेली में घर में नमाज को लेकर डीएम और एसएसपी को नसीहत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया गया है. अब से वो क्राइम नहीं बल्कि सिविल मामले देखेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही बेंचों का नया रोस्टर जारी किया गया है, जिसके तहत अब अतुल श्रीधरन अब सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे. 

जस्टिस अतुल श्रीधरन अब क्राइम मामलों की जगह पारिवारिक मामले और सीनियर सिटीजन एक्ट के मामलों की सुनवाई करेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर जारी नए रोस्टर को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है. ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब हाल ही में जज अतुल श्रीधरन ने बरेली के आंवला में मोहम्मदाबाद गांव में नमाज मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे. 

डीएम-एसएसपी को दी थी नसीहत

इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने प्रशासन व अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए बरेली के डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को व्यक्तिगत रूप से पैर होने का आदेश दिया और पूरा घटना का स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद उन्हें फिर से आज 25 मार्च को फिर से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. 

दरअसल ये मामला 6 जनवरी का है जब बरेली में एक निजी घर में सामूहिक नमाज अदा की गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया. याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था. लेकिन अब अतुल श्रीधरन इस मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे. 

बता दें कि जस्टिस अतुल श्रीधरन मूल रूप से मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के जज थे. बीते वर्ष अक्टूबर 2025 में उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला किया गया था. लेकिन अब उनका रोस्टर बदले जाने के बाद हर किसी की निगाहें बरेली मामले पर आज होने वाली सुनवाई पर टिक गई है. 

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Published at : 25 Mar 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS Justice Atul Shridharan
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