इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में लापता लोगों की बढ़ती संख्या का स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने रजिस्ट्री को जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पाया कि पिछले दो साल में 1 लाख 8 हजार से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, लेकिन पुलिस ने 'सुस्त रवैया' दिखाते हुए सिर्फ 9700 मामलों में ही कार्रवाई की.

अदालत ने हालात पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि उसके सामने रखे गए आंकड़े 'चौंकाने वाले' हैं. बेंच ने टिप्पणी की, "हम लापता लोगों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों के रवैये से हैरान हैं जिसमें साफ तौर पर अधिकारियों की तरफ से तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है."

2 साल से लापता है याची का बेटा

जस्टिस अब्दुल मुईन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने ये टिप्पणियां विक्रमा प्रसाद की एक याचिका की सुनवाई के दौरान कीं. प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा जुलाई 2024 में लापता हो गया था और पुलिस ने उसे ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

2 साल में 108300 लोग लापता

पीठ ने सुनवाई के दौरान गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से एक विस्तृत हलफनामा मांगा. हलफनामे के अनुसार, एक जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2026 के बीच पूरे राज्य में लगभग एक लाख आठ हजार 300 लोगों की गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन लापता व्यक्तियों को ढूंढने के लिए सिर्फ 9700 मामलों में ही कार्रवाई की गई. बाकी मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी.

आज फिर मामले में सुनवाई

बेंच ने इन आंकड़ों पर ध्यान देते हुए पुलिस के 'सुस्त रवैये' पर नाराजगी जताई और इस मुद्दे को व्यापक जनहित का मामला मानते हुए अदालत की रजिस्ट्री को इस मामले को एक जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया. अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई 5 फरवरी को सूचीबद्ध की जाए.