'बालिग जोड़ों का पीछा नहीं अपराधों की जांच करो', हाईकोर्ट ने पुलिस कार्यप्रणाली को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम आपराधिक मामलों की जाँच करना है ना कि बालिग जोड़ों का पीछा करना या फिर उनकी शादी की जाँच करना. कोर्ट ने कहा कि जब को व्यक्ति बालिग हो जाता है तो किसी को भी ये बताने का अधिकार नहीं है कि वो कैसे अपना जीवन बिताएगा. किससे शादी करे और किसके साथ रहेगा.

हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जेजे मुनीश और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने अपहरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की और पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने प्रतिवादियों को कहा कि वो विवाहित जोड़े के घर में प्रवेश न करें और ना ही उनके जीवन में बाधा उत्पन्न करे.

अपहरण का केस दर्ज करने पर उठाए सवाल

दरअसल सहारनपुर में एक पिता ने अपनी बालिग बेटी के अपहरण और उसे जबरन शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए सहारनपुर सदर पुलिस थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इसी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी.

कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सामने आया है कि युवती बालिग है और दोनों ने हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ शादी कर ली है. याचिकाकर्ता की ओर से शादी की तस्वीरें भी कोर्ट में रखी गईं. जिसके बाद कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई की शादी के बाद भी पुलिस ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट न सिर्फ दर्ज की बल्कि कई गंभीर धाराएं भी जोड़ दी.

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पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने इस पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस का काम आपराधिक मामलों की जाँच करना है ना कि बालिग़ जोड़ों की शादी की जाँच करना. कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला माना और कहा कि संविधान किसी भी बालिग को दूसरे बालिग इच्छा पर शासन करने या उसे नियंत्रित करने की इजाज़त नहीं देते हैं. बालिग़ व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने की अनुमति है.

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