हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई

दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 May 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दोहरी नागरिकता केस के बाद एक और नए मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख तय की है.

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया. ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर अदालत अगली सुनवाई के दौरान दलीलें सुनेगी. जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी. 

आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका

राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस सांसद और उनके परिवार के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक आय है जिसकी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच होनी चाहिए. ये याचिका पिछले साल 25 अप्रैल को दायर की गई थी. 

इस याचिका में केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के निदेशक को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है. पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की लेकिन, देर शाम तक आदेश अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था.

अखिलेश यादव को पूड़ी खिलाने वाली अंजली के पिता का डिमोशन, भड़के सपा चीफ बोले- 'ऐसा तो अंग्रेजों ने भी...'

दोहरी नागरिकता मामले की भी जांच

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता का भी एक मामला कोर्ट में चल रहा है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी है. जबकि भारत का क़ानून दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है. भारत में Citizenship Act 1955 के तहत अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी. 

कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी पर लगे दोहरी नागरिकता के आरोपों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. इस मामले में गंभीरता से जाँच करनी होगी. कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस मामले की या तो ख़ुद या किसी जांच एंजेंसी के द्वारा सत्यता का पता करे. 

ओम प्रकाश राजभर ने खोला अखिलेश यादव का राज! बताया क्यों सपा मुखिया ने I-PAC से तोड़ा कॉन्ट्रेक्ट  

Published at : 07 May 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Rahul Gandhi UP News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई
दोहरी नागरिकता के बाद अब एक और मामले में फंसे राहुल गांधी, 12 मई को होगी कोर्ट में सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जनगणना-2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ, CM योगी ने जनता से किया खास आह्वान
यूपी में जनगणना-2027 के प्रथम चरण का शुभारंभ, CM योगी ने जनता से किया खास आह्वान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान...', पूड़ी खिलाने वाली अंजलि ने अखिलेश यादव से कह दी बड़ी बात
'आपके ऊपर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान...', पूड़ी खिलाने वाली अंजलि ने अखिलेश यादव से कह दी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ, 3 दिवसीय प्रवास को लेकर प्रशासन अलर्ट
उत्तराखंड: पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ, 3 दिवसीय प्रवास को लेकर प्रशासन अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: सम्राट कैबिनेट में Nitish Kumar के करीबियों का पत्ता साफ? |Samrat Chaudhary
Bihar Cabinet Expansion: BJP के इन पुराने चेहरों को फिर मिली कुर्सी?| Samrat Chaudhary
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA की गा​ड़ी के उडे परखच्चे देख दहल जाएगा दिल! | Bengal Result
Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर...', अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना
'अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर...', अखिलेश यादव के बंगाल दौरे पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
आईपीएल 2026
Shreyas Iyer Statement: टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
टूटा श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा PBKS की तीसरी हार का ठीकरा
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
Bihar Cabinet Expansion: 6 सवर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित... बिहार में BJP ने साधे जातीय समीकरण, देखें पूरी लिस्ट
6 सवर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 दलित... बिहार में BJP ने साधे जातीय समीकरण, देखें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
Iran Child Viral Video: मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त
मौत को हराकर 2 महीने बाद स्कूल पहुंचा ईरान का ये बच्चा, देखते ही गले लग रोए दोस्त
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget