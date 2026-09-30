पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025: इलाहाबाद HC ने नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को की जाएगी. यह भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा विज्ञापित की गई थी.

कोर्ट ने याची श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य और यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है. इस मामले को लेकर जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे अधिवक्ता संजय कुमार यादव व आलोक मिश्र ने पक्ष रखा.

अगस्त में जारी हुआ था सीधी भर्ती का विज्ञापन

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था. इसके लिए 15 लाख 75 हजार 7 सौ 6 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके लिए लिखित परीक्षा बीती 14 व 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित हुई थी. जिसमें 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

वहीं लिखित परीक्षा का परिणाम गत सात मई को जारी किया गया था. इसमें अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने कंसीडर नहीं किया था. इस पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की.

कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजर

कोर्ट ने इस पर अहम आदेश सुनाते हुए फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई 5 अक्टूबर को की जाएगी. अगली सुनवाई के दौरान देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है.

ऐसे में अब सभी की निगाहें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है. फिलहाल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. वहीं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोक लगाए जाने के आदेश से बड़ा झटका लगा है. अब इस मामले में आगे क्या होता है यह देखना होगा.

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