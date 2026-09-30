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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025: इलाहाबाद HC ने नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक

पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025: इलाहाबाद HC ने नियुक्ति पत्र पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है. कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 30 Sep 2026 09:36 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को की जाएगी. यह भर्ती पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा विज्ञापित की गई थी.

कोर्ट ने याची श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य और यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है. इस मामले को लेकर जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे अधिवक्ता संजय कुमार यादव व आलोक मिश्र ने पक्ष रखा.

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अगस्त में जारी हुआ था सीधी भर्ती का विज्ञापन

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था. इसके लिए 15 लाख 75 हजार 7 सौ 6 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके लिए लिखित परीक्षा बीती 14 व 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित हुई थी. जिसमें 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

वहीं लिखित परीक्षा का परिणाम गत सात मई को जारी किया गया था. इसमें अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने कंसीडर नहीं किया था. इस पर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की.

कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजर

कोर्ट ने इस पर अहम आदेश सुनाते हुए फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में आगे की सुनवाई 5 अक्टूबर को की जाएगी. अगली सुनवाई के दौरान देखना यह होगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है.

ऐसे में अब सभी की निगाहें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है. फिलहाल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. वहीं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोक लगाए जाने के आदेश से बड़ा झटका लगा है. अब इस मामले में आगे क्या होता है यह देखना होगा.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 09:36 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS UP Police
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