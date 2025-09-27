अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या, पिता ने लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शुक्रवार रात उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब यहां के थाना रोरावर क्षेत्र में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने बाइक शो रूम के मालिक के बेटे अभिषेक गुप्ता पर फायरिंग कर दी, जिसमें अभिषेक की मौके पर मौत हो गई. घटना खैरेश्वर चौराहे पर हुई, उस वक़्त अभिषेक अपने पिता और चचेरे भाई जीतू के साथ सिकंदराराव जाने के लिए बस में सवार हो रहा था.

परिजनों ने हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ डॉ. पूजा शकुन पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे पर ब्लैकमेलिंग और पैसे के लेन-देन का आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया है. जिस पर पुलिस ने अशोक पांडे को हिरासत में ले लिया हैऔर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात को अभिषेक गुप्ता अपने परिवार के साथ सिकंदराराव के लिए बस का इंतजार कर रहा था. तभी वहां दो बाइक सवार बदमाश पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.गोली अभिषेक के मुंह पर लगी, परिवार के लोगों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन वे बाल-बाल बच गए. मौके पर चीखपुकार मच गयी.फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी. थाना रोरावर की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंची, अभिषेक को अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई.

ब्लैकमेलिंग का आरोप

मृतक अभिषेक के पिता ने FIR में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे और राष्ट्रीय सचिव डॉ. पूजा शकुन पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ये दोनों लंबे समय से अभिषेक को ब्लैकमेल कर रहे थे. परिजनों के मुताबिक अभिषेक का इन दोनों से पुराना मेल-जोल था, लेकिन मतभेद के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई. पिता ने कहा कि ये लोग हमारे बेटे को धमकाते थे और पैसे वसूलते थे.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम ने सुबूत जुटाए हैं. एक आरोपी अशोक पाण्डेय को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है. जबकि पूजा शकुन पांडे को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.