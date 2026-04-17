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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'इंदिरा गांधी के समय भी महिलाओं के हितों को नजरअंदाज...', यूपी महिला आयोग की सदस्य का बयान

'इंदिरा गांधी के समय भी महिलाओं के हितों को नजरअंदाज...', यूपी महिला आयोग की सदस्य का बयान

UP News In Hindi: अलीगढ़ में महिला आयोग सदस्य मीना कुमारी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर महिला आरक्षण को लेकर हमला बोला. वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात कही.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 02:33 PM (IST)
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अलीगढ़ में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है. बीजेपी लगातार विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर हमलावर है. इसी कड़ी में बीजेपी की महिला नेत्रियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और महिलाओं के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के विकास में बाधा बनती रही है.

मीना कुमारी का आरोप है कि इंदिरा गांधी के समय भी महिलाओं के हितों को नजरअंदाज किया गया और अब सोनिया गांधी भी उसी राह पर चल रही हैं. उन्होंने कहा कि जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, कांग्रेस अनावश्यक बयानबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में महिलाओं के 33% आरक्षण के मामले को लेकर विशेष तौर पर महिला आयोग की सदस्य और जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य बीजेपी की महिला पदाधिकारी के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में महिलाओं के द्वारा विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है. अलीगढ़ में महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के द्वारा महिलाओं को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र पर विपक्ष पर जमकर तंज कसा है.

मीना कुमारी के द्वारा बताया गया जिस तरह से इंदिरा गांधी के जमाने में जब महिलाओं के लिए आरक्षण की बात सामने आई थी. तब कांग्रेस के द्वारा आरक्षण को लागू नहीं होने दिया. आज महिलाओं को आरक्षण मिलने की पहल बीजेपी के द्वारा शुरू की है तो इस पर सोनिया गांधी हमलावर है. इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सोनिया गांधी महिला होने के बाद भी महिलाओं के प्रति अच्छी सोच नहीं रखती हैं.

ये भी पढ़िए- महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में गरजे अखिलेश और धर्मेंद्र, पीएम का नाम लेकर सपा चीफ ने किया बड़ा दावा

जब महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तो देश होगी विकसित- मीना कुमारी

महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के द्वारा साफ तौर पर कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार में महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहे हैं, इस पर विपक्ष बौखलाया गया है. विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है कि आगे आने वाले समय में यही महिलाएं देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के द्वारा कांग्रेस में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा जब महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तो देश विकसित होगा, लेकिन सोनिया गांधी देश को विकसित होने नहीं देखना चाहती है.

अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने को लेकर उठी पहल

वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह के द्वारा बताया गया कि आज महिलाएं देश भर में तरक्की कर रही है. हर जगह महिलाओं का वर्चस्व बीजेपी सरकार में बढ़ रहा है. वह भी जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही है. देहात क्षेत्र की अगर बात कही जाए तो हर क्षेत्र में महिला खुशहाल है लेकिन जब विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं होता है तो विपक्ष  इन चीजों को लाकर गलत तरीके के बयान देता है.

वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ करने को लेकर जब जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह से बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया. अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने वाला है इसकी तैयारी अभी अंतिम पड़ाव पर है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी हरिगढ़ नाम करने को लेकर आश्वासन दिया है. वह एक बार फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी और अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ करने का प्रयास करेंगी. नगर के मेयर और बीजेपी के जिला अध्यक्ष व सांसदों के द्वारा पहले ही अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ करने को लेकर पहल की है. साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा भी विशेष प्रस्ताव लाकर नाम बदलने  की पहल की थी. जल्द अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा और अलीगढ़ विकासशील जिलों में गिना जाएगा.

ये भी पढ़िए- UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा

Published at : 17 Apr 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Congress BJP Aligarh News UP News
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