अलीगढ़: पड़ोसी ने महिला की हत्या के लिए दी सुपारी! गोलीकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: पड़ोसी ने महिला की हत्या के लिए दी सुपारी! गोलीकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

Aligarh News: पड़ोसी ने महिला की हत्या के लिए दी सुपारी! गोलीकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

Aligarh News In Hindi: महिला के पड़ोसी ने ही बदमाशों को सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की साजिश रची थी. मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है .

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 15 Jun 2026 12:05 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना रोरावर क्षेत्र में महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया है. जांच के दौरान पता चला कि महिला पर हुआ हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही पुरानी रंजिश थी.

आरोप है कि महिला के पड़ोसी ने ही बदमाशों को सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की साजिश रची थी. मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल तथा सुपारी के रूप में दी गई नकदी भी बरामद की है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना 6 जून को थाना रोरावर क्षेत्र के नीवरी मोड़ के पास हुई थी. उस समय महिला अपनी बेटी के साथ क्षेत्र में मौजूद थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दिनदहाड़े हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी. बताया जाता है कि तभी बाइक पर सवार दो नकाबपोश युवक वहां पहुंचे और बिना किसी बातचीत के महिला को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से आसपास मौजूद लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

यह भी पढ़ें: Noida News: जिम से बाहर निकलते ही 20 वर्षीय युवक गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम, हार्ट अटैक से मौत का शक

गोली लगते ही महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से तेजी से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना रोरावर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान 

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. कई घंटों तक चली जांच के बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे. सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक बाइक पर आते और वारदात को अंजाम देकर फरार होते दिखाई दिए. पुलिस ने इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश शुरू कर दी.

जांच में पुरानी रंजिश का मामला आया 

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश का एंगल सामने आया. पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पता चला कि महिला के पड़ोस में रहने वाले दिलशेर नामक व्यक्ति का उसके साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते उसने महिला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.आरोप है कि दिलशेर ने कुछ लोगों के माध्यम से बदमाशों से संपर्क किया और उन्हें महिला की हत्या करने के लिए सुपारी दी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार साजिश को अंजाम देने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई थी. महिला की गतिविधियों पर नजर रखी गई और मौका देखकर हमले को अंजाम दिया गया. हालांकि गोली लगने के बावजूद महिला की जान बच गई, जिसके बाद पूरा मामला हत्या के प्रयास में बदल गया और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया.

जुनैद और दिलशाद गिरफ्तार 

मामले के खुलासे के लिए थाना रोरावर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) नगर की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने लगातार कई दिनों तक तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की. संदिग्धों की लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य सूचनाओं का विश्लेषण किया गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनेद और दिलशाद नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली, जिसमें उनके कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल, एक .315 बोर तमंचा, चार जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई. इसके अलावा पुलिस ने 7200 रुपये की नकदी भी बरामद की है, जिसे कथित तौर पर सुपारी की रकम का हिस्सा बताया जा रहा है. बरामदगी के बाद पुलिस ने हथियारों और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. पूछताछ के आधार पर पुलिस अब इस पूरे षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. विशेष रूप से कथित मास्टरमाइंड दिलशेर और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

आर्म्स एक्ट में धाराएँ बढीं 

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे षड्यंत्र में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: लंदन की सड़कों पर गूंजा 'जय अखिलेश यादव' का नारा, रिक्शे पर बजा सपा का गाना

Published at : 15 Jun 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: पड़ोसी ने महिला की हत्या के लिए दी सुपारी! गोलीकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा
अलीगढ़: पड़ोसी ने महिला की हत्या के लिए दी सुपारी! गोलीकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Baghpat News: अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट
बागपत: अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghazipur News: शहीद सम्मान पर सियासत! सपा विधायक पर शिलापट तोड़ने और धमकी देने का आरोप
गाजीपुर: शहीद सम्मान पर सियासत! सपा विधायक पर शिलापट तोड़ने और धमकी देने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें काम', CM योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश
'निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें काम', CM योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
इंडिया
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Sunday BO: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
न्यूज़
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
इंडिया
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
क्रिकेट
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget