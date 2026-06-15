अलीगढ़: पड़ोसी ने महिला की हत्या के लिए दी सुपारी! गोलीकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना रोरावर क्षेत्र में महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया है. जांच के दौरान पता चला कि महिला पर हुआ हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही पुरानी रंजिश थी.

आरोप है कि महिला के पड़ोसी ने ही बदमाशों को सुपारी देकर उसकी हत्या कराने की साजिश रची थी. मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल तथा सुपारी के रूप में दी गई नकदी भी बरामद की है.

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क्या है पूरा मामला ?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना 6 जून को थाना रोरावर क्षेत्र के नीवरी मोड़ के पास हुई थी. उस समय महिला अपनी बेटी के साथ क्षेत्र में मौजूद थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दिनदहाड़े हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी. बताया जाता है कि तभी बाइक पर सवार दो नकाबपोश युवक वहां पहुंचे और बिना किसी बातचीत के महिला को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से आसपास मौजूद लोग घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

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गोली लगते ही महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर मौके से तेजी से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना रोरावर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. कई घंटों तक चली जांच के बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे. सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध युवक बाइक पर आते और वारदात को अंजाम देकर फरार होते दिखाई दिए. पुलिस ने इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश शुरू कर दी.

जांच में पुरानी रंजिश का मामला आया

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश का एंगल सामने आया. पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पता चला कि महिला के पड़ोस में रहने वाले दिलशेर नामक व्यक्ति का उसके साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते उसने महिला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.आरोप है कि दिलशेर ने कुछ लोगों के माध्यम से बदमाशों से संपर्क किया और उन्हें महिला की हत्या करने के लिए सुपारी दी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार साजिश को अंजाम देने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई थी. महिला की गतिविधियों पर नजर रखी गई और मौका देखकर हमले को अंजाम दिया गया. हालांकि गोली लगने के बावजूद महिला की जान बच गई, जिसके बाद पूरा मामला हत्या के प्रयास में बदल गया और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया.

जुनैद और दिलशाद गिरफ्तार

मामले के खुलासे के लिए थाना रोरावर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) नगर की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने लगातार कई दिनों तक तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की. संदिग्धों की लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य सूचनाओं का विश्लेषण किया गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुनेद और दिलशाद नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली, जिसमें उनके कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल, एक .315 बोर तमंचा, चार जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई. इसके अलावा पुलिस ने 7200 रुपये की नकदी भी बरामद की है, जिसे कथित तौर पर सुपारी की रकम का हिस्सा बताया जा रहा है. बरामदगी के बाद पुलिस ने हथियारों और अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं. पूछताछ के आधार पर पुलिस अब इस पूरे षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. विशेष रूप से कथित मास्टरमाइंड दिलशेर और उससे जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

आर्म्स एक्ट में धाराएँ बढीं

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं. साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे षड्यंत्र में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

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