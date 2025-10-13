अलीगढ़ में 2 लुटेरी दुल्हनों का गजब कांड! पहले करवा चौथ का रखा व्रत और फिर गहने लेकर हुईं फरार

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां बिहार से आई दो दुल्हनों ने शादी के महज दो दिन बाद ही अपने सुसराल वालों को लूट लिया. इन्होंने करवा चौथ पर पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखा और रात में सारे जेवर और पैसा लेकर फरार हो गईं. पुलिस के सामने दो ऐसे मामले आए हैं. इन लुटेरी दुल्हनों की संख्या आधा दर्जन से ज्यादा बताई जा रही हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं.

मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड का बताया जा रहा है, जहां बिहार की दो लड़कियों की अलग-अलग परिवारों में शादी हुई थी, ये शादी 9 अक्टूबर को हुई थी, एक शादी कोर्ट मैरिज थी, जबकि दूसरी लड़की की शादी घर में हुई थी. घर पर ही शादी के सात फेरे लिए गए थे. शादी के अगले दिन 10 अक्टूबर को दोनों करवा चौथ का व्रत भी किया और रात में दोनों फरार हो गईं.

गहने और नगद पैसे लेकर हुईं फरार

पीड़ितों के मुताबिक इन दुल्हनों ने शादी के बाद पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत भी किया था. व्रत खोलने के बाद रात को दोनों दुल्हनें साड़ी की रस्सी बनाकर दूसरी मंजिल से नीचे उतर गईं और फरार हो गईं. भागने से पहले दोनों लुटेरी दुल्हन अपने साथ चार सोने के कंगन, अंगूठी, मंगलसूत्र और करीब एक लाख बीस हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गईं. ये दोनों ही सासनी के ही रहने वाले परिवार हैं. घटना के बाद पीड़ित परिवारों ने थाना सासनी गेट में शिकायत दर्ज कराई है.

एक साथ दो लुटेरी दुल्हनों का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंचीं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि लुटेरी दुल्हनों के गिरोह का काम है, जिसका सरगना मनोज गुप्ता नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस ने तहरीर लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही लुटेरी दुल्हनों के इस गिरोह का खुलासा किया जाएगा. बिहार से आई इन लुटेरी दुल्हनों की संख्या आधा दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है लेकिन अभी तक पुलिस के पास ऐसे दो केस सामने आए हैं. फिलहाल पुलिस इन मामलों में जांच कर रही है.

