अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर लिखा ‘I Love Mohammad’, हिंदू संगठनों का हंगामा

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा के गांव बुलाकगढ़ी में ग्रामीणों के बीच शनिवार की सुबह उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया. जब अराजक तत्वों ने इलाके का माहौल खराब करने के चलते मंदिर की दीवारों पर "आई लव मोहम्मद" के स्लोगन लिख दिए. मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद 'i love mohmad' के स्लोगन लिखे हुए देख ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया और सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चअधिकारी समेत इलाका थानाअध्यक्ष भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए.

पुलिस नें मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मंदिर की दीवारों पर लिखे गए आई लव मोहम्मद के स्लोगन को मिटवाते हुए दीवारों को साफ कर दिया. पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला ?

संजीव तोमर सीओ गभाना ने बताया कि थाना लोधा के गांव बुलाकगढ़ी गांव में मंदिर की दीवारों पर लिखे गए आई लव मोहम्मद स्लोगन पाए गए है. जिनको पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर शांति व्यवस्था के मद्देनज़र मंदिर की दीवारों पर लिखवा गए आई लव मोहम्मद के स्लोगन को मिटवा दिया गया. ग्रामीणों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वही इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में शरारती तत्वों को तलाशने की कोशिश करते हुए पुलिस द्वारा वर्कआउट करने के लिए अन्य प्रयास किये जा रहे हैं.

हिन्दू संगठन आक्रोशित

लोधा थाने के बुलाकगढ़ी गांव में हिंदू मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद पुलिस ने छुपाने का प्रयास किया. करणी सेना के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठा0 ज्ञानेंद्र सिंह चौहान टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की. ज्ञानेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि आरोपियों को जबतक सलाखों के पीछे नहीं पहुचाया जाएगा तबतक वह शांत नही बैठेंगे.

फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है. इससे पहले पिछले दिनों कई जिलों में आई लव मुहम्मद को लेकर बवाल हो चुका है. बावजूद इसके इस घटना ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.