अलीगढ़: POCSO एक्ट में वांछित महिला का हंगामा, गिरफ्तारी से बचने के लिए झोपड़ी में लगाई आग

अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में आगरा रोड स्थित राधारमण गौशाला के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जनपद फिरोजाबाद से आई पुलिस टीम एक वांछित महिला को पकड़ने पहुंची. बताया जा रहा है कि महिला फिरोजाबाद में दर्ज एक आपराधिक मामले, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी शामिल है, में वांछित चल रही थी.



जानकारी के अनुसार, गौशाला के बाहर डेरा डाले बंजारा समुदाय के लोगों के बीच से संबंधित महिला को हिरासत में लेने का प्रयास किया गया. इसी दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विवाद बढ़ने पर महिला ने विरोध स्वरूप अपनी ही झोपड़ी में आग लगा ली, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया.

हंगामे का वीडियो हुआ वायरल

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी और झोपड़ी में आग लगने की घटना दिखाई दे रही है. हालांकि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है.

महिला को पकड़ने आई थी फिरोजाबाद पुलिस

स्थानीय पुलिस का कहना है कि जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण की पुलिस बलात्संग एवं पॉक्सो के प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट लेकर एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करने हेतु थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ आयी थी, जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी महिला की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी.

गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई थी आग

स्थानीय लोगों के मुताबिक, उक्त अभियुक्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी झोपड़ी में स्वयं ही आग लगाने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझा दिया. इसके आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, मौके पर शांति है. वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का बाजार गरमा गया है.