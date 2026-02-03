अलीगढ़ में अब 2 हेलमेट देने की जिम्मेदारी मोटर व्हीकल्स डीलर की, वरना प्रशासन लेगा एक्शन

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर लगाम लगाने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी दीपक कुमार शाह ने बड़ी पहल की है. उन्होंने जिले के सभी दो पहिया वाहन विक्रेताओं को ग्राहकों को नई बाइक या स्कूटी के साथ दो हेलमेट अनिवार्य देने के निर्देश दिए हैं. इसका मकसद चालक और सहयात्री की सुरक्षा देना है. अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता तो उस पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गयी है.

जनपद में सड़क-सुरक्षा अभियान को दीपक कुमार शाह के नेतृत्व में जोर-शोर से चलाया जा रहा है. जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है. नुक्कड़-नाटक से लेकर गोष्ठियां भी आयोजित की जा रहीं हैं. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी से चल रहा है.

मोटर व्हीकल डीलरों को हेलमेट देना अनिवार्य

संभागीय परिवहन अधिकारी दीपक कुमार शाह ने बताया, “उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार सभी मोटर वाहन डीलरों को एक रोस्टर जारी किया गया है. नए दोपहिया वाहन (बाइक या स्कूटी) बेचते समय डीलर को ग्राहक को दो ISI मार्क युक्त हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे. एक चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए.”

नियम न मानने पर होगी कार्रवाई

दीपक शाह ने आगे बताया कि यह नियम सड़क हादसों में सिर की चोटों से होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. हेलमेट की कीमत ग्राहक को ही चुकानी होगी, लेकिन डीलर को इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य है. नियम का पालन न करने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य कानूनी कदम शामिल हैं.

अब देखना होगा सरकार के द्वारा चलाए जा रहा यह अभियान आम जनता को कितना जागरुक कर पाता है. फिलहाल संभागीय परिवहन अधिकारी आम जनता की जिंदगियों को बचाने के लिए इस तरह के अभियान चलाते हुए नजर आ रहे.