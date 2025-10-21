अलीगढ़ में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, बच्चे की हालत नाजुक

उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा मंगलवार (21 अक्टूबर) की सुबह उस वक्त सामने आया है. जब तेज रफ्तार रोडवेज बस के चालक नें अपनी बस की रफ्तार पर नियंत्रित खाते हुए अपने सामने चल रही बाइक पर दंपति समेत दो बच्चों को पीछे से टक्कर मारते हुए बस के पहियों तले कुचल दिया. इस हादसे में जिला मैनपुरी निवासी पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस को छोड़कर मौके से फर्क हो गया.

एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी चारों घायलों को मरण अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया. जहां पति पत्नी हादसे के दौरान ही मौत हो चुकी थी. वहीं दोनों बच्चों की हालात को गंभीर देखते मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां दोनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.वही दोनों मृतक पति-पत्नी की पहचान होने के बाद पुलिस नें उनके शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. जिसके बाद पुलिस रोडवेज बस को मौके पर छोड़कर फरार हुए बस चालक को तलाश करते हुए मामले की जांच में जुटी है.

चालक रोडवेज बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया

आपको बताते चले कि रोड एक्सीडेंट का पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र के नायरा पेट्रोल पंप के पास का है. बताया जा रहा है कि मैनपुरी निवासी बाइक सवार दंपत्ति अपने दो बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर दिल्ली से मंगलवार की सुबह अलीगढ़ के रास्ते मैनपुरी जा रहा था. तभी दिल्ली की तरफ से अलीगढ़ आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस का चालक अपने बस की रफ्तार पर नियंत्रण को बैठा और अनियंत्रित हुई रोडवेज बस नें अपने सामने चल रही बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. रोडवेज बस चालक बाइक सवार दंपति समेत दोनों बच्चों को बीच सड़क बस के पहियों तले कुचलने के बाद रोडवेज बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया.

बच्चों को मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर

एक्सीडेंट की सूचना सड़क पर गुजर रहे राहगीरों द्वारा फोन कर पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए सभी चारों लोगों को उपचार के लिए मरण अवस्था में जिला मलखान सिंह अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टर ने बाइक सवार पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया. वही प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बच्चों की हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. तो वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों की पहचान जिला मैनपुरी निवासी के रूप में की. मृतकों की पहचान होने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया.

दो लोगों की मौत

क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम मयंक पाठक ने एक्सीडेंट की घटना को लेकर बताया कि थाना रोरावर इलाके में 21 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 10.00 बजे नायरा पेट्रोल पम्प के पास एक रोडवेज बस व बाइक के बीच एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बाइक सवार 4 लोगों को गम्भीर अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया. जहां दो लोगों की मृत्यु हो गई, अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया, तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी.