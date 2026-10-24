अलीगढ़ में 'देवदूत' बनी खाकी, फंदे पर लटके युवक की दरवाजा तोड़कर बचाई जान

अलीगढ़ में पुलिस देवदूत बनकर पहुंची है. यहां पुलिस की तत्परता से एक युवक की जान बच गई. युवक फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाला था, तभी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और युवक को फंदे से नीचे उतारा. पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत सामान्य बनी हुई है. वहीं, घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की खूब तारीफ हो रही है.

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कोशिश कर रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दरवाजा तोड़ा और युवक को फंदे से नीचे उतारा. पुलिस ने युवक को नीचे उतार कर आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों का कहना है कि अगर युवक को प्राथमिक उपचार देने में देरी हो जाती तो उसकी मौत हो सकती थी. इसके बाद मौके पर मौजूद परिजनों ने पुलिस की जमकर प्रशंसा की है.

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पत्नी से विवाद के बाद शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश

बता दें कि यह पूरी घटना घटना शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है. गोरई थाना क्षेत्र के टमोटिया गांव निवासी कन्हैया का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी कमलेश से विवाद हो गया था. विवाद के बाद कन्हैया मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने घर के अंदर एक कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. कन्हैया की पत्नी कमलेश और बेटे राकेश को घटना का पता चला तो परिवार में अफरा-तफरी मच गई.

#अलीगढ के थाना गोरई की ये वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर पुलिस की बनाई साख,मौत के मुंह से युवक को खींच लाया ये पुलिसकर्मी https://t.co/OiLECPF6lM — KHALIK ANSARI ABP NETWORK (@ABPNetwork3214) — KHALIK ANSARI ABP NETWORK (@ABPNetwork3214) October 24, 2026 ">

कमरे का दरवाजा तोड़कर युवक को फंदे से नीचे उतारा

परिजनों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए बेटे राकेश ने तत्काल यूपी-112 पर फोन कर पुलिस से मदद मांगी. सूचना मिलते ही पीआरवी टीम ने बिना देरी किए घटनास्थल की ओर रुख किया. यूपी-112 पर मिली सूचना के बाद पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस टीम ने समय गंवाए बिना दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया. वहीं दरवाजे को तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. हर कोई पुलिस की प्रशंसा करता नजर आ रहा है.

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