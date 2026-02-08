अलीगढ़: WhatsApp से शुरू हुई जालसाजी, रिटायर्ड बैंककर्मी से हड़पे 1 करोड़ 10 लाख, 12 गिरफ्तार

अलीगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो चंद दिनों में करोड़ों रुपए का मालिक बन बैठा. साथ ही भोली-भाली जनता के बैंक अकाउंट के जरिए देश के पैसे को विदेशों तक फैलने की चर्चा भी सामने आ रही है. पुलिस के द्वारा जाल बिछाने के बाद ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके नेटवर्क अलग-अलग राज्यों तक फैले हुए थे.

यह खुलासा जब हुआ है जब बैंक से रिटायर अधिकारी के द्वारा एक करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ठगी का प्रार्थना पत्र देकर अलीगढ़ पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी. इसके बाद जब जांच हुई तो सारी परतें खुलकर सामने आ गई और आरोपियों के मंशुबे पुलिस के द्वारा उजागर कर दिए गए. फिलहाल पुलिस आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही उनके सरगनाओं के तार खंगालने में जुटी नजर आ रही है.

अलीगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़

दरअसल, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का है जहां पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके द्वारा लोगों को पैसे दुगने करने का लालच देने के बाद साइबर ठगी की जा रही थी. अलग-अलग राज्यों से पुलिस के द्वारा इन आरोपियों के लिंक होना बताया जा रहा है.

उपरोक्त आरोपी यहां से पैसा इकट्ठा करने के बाद हांगकांग तक भेजने का काम करते थे. पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी जांच ने देश के करीब 1.5 लाख लोगों को ठगे जाने से बचा लिया. अगर पुलिस अगले 48 घंटों के भीतर इन अपराधियों तक नहीं पहुंचती, तो देश भर के भोले-भाले लोगों की मेहनत की मोटी कमाई के लगभग 1200 करोड़ रुपये विदेश पार कर चुके होते. लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है.

पैसों का दोगुना लालच देकर गैंग करता था ठगी

बता दें कि यह गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता था. लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा दोगुना करने का झांसा दिया जाता था. ठगी के पैसे को खपाने के लिए भोले-भाले लोगों के नाम पर फर्जी फर्म और ‘म्यूचुअल बैंक अकाउंट’ खुलवाए जाते थे.

हद तो तब हो गई जब यह बात सामने आई कि ये ठग लोगों को डिजिटल माध्यम से बंधक बनाकर उन पर दबाव डालते थे और पैसे हांगकांग (विदेश) के बैंकों में ट्रांसफर करवाते थे. पुलिस की जांच में जो आंकड़े सामने आए वो होश उड़ाने वाले हैं. इस गैंग ने ठगी के लिए 600 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, जिनमें लगभग डेढ़ लाख लोग जुड़े हुए थे. अलीगढ़ पुलिस ने तत्काल साइबर मिनिस्ट्री (I4C) से संपर्क किया और इन सभी 600 ग्रुप्स को भारत में बैन करवा दिया है.

अब तक देशभर से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस ने इस गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो देश के अलग-अलग कोनों से हैं. ओडिशा से जगन्नाथ, देवाशीष, जितेंद्र, रंकनिधि नायक अरेस्ट हुए. उत्तराखंड से सूरज सिंह, रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया. वहीं दुर्गेश (छत्तीसगढ़), सुरेंद्र कुमार (हरियाणा), नवनीत लहरी (राजस्थान) और रिजवान (यूपी) को भी अरेस्ट किया गया.

शेयर मार्केट में निवेश कर 200 प्रतिशत तक मुनाफा दिलाने का लालच देकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी गिरोह का थाना साइबर क्राइम अलीगढ़ व साइबर सेल की संयुक्त टीमों ने सफल अनावरण किया है. इस मामले में पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए पीड़ित के खाते में 5 लाख 64 हजार रुपये की धनराशि वापस कराई है. पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की बड़ी सफलताओं में गिना जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना साइबर क्राइम अलीगढ़ में मुकदमा संख्या 16/2026 धारा 318(4), 319(2), 111(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया था.

यह मुकदमा दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय दयानंद शर्मा, निवासी फ्लैट नंबर 504, कावेरी टॉवर, स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड, थाना क्वार्सी, जनपद अलीगढ़ की तहरीर पर पंजीकृत किया गया. पीड़ित दिनेश कुमार शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि साइबर अपराधियों ने उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजकर दो फर्जी निवेश ग्रुपों 'CREATING MY OWN PATH LIVING FOOT PRINT' और 'VIP 5 TARGET PROFIT CREW CLUB' में जोड़ा. इन ग्रुपों में खुद को शेयर मार्केट विशेषज्ञ बताने वाले लोग निवेश पर भारी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और झूठे दावे साझा करते थे. उनके झांसे में आकर वादी ने 18 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 10 लाख 70 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं नोडल अधिकारी साइबर अपराध श्री अमृत जैन के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस टीम ने मुकदमा दर्ज कराते हुए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. प्रारंभिक कार्रवाई में 64 हजार रुपये की धनराशि को लीन/होल्ड कराया गया.

पुलिस ने पांच विशेष टीम तैयार सुलझाया पूरा मामला

घटना के सफल अनावरण के लिए कुल पांच विशेष टीमों का गठन किया गया. क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती सर्जना सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में टीमों ने तकनीकी संसाधनों, बैंक ट्रांजैक्शन एनालिसिस और डिजिटल सर्विलांस के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए. विवेचना में सामने आया कि इस साइबर ठगी गिरोह के तार विदेश, विशेषकर हांगकांग स्थित साइबर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह के मास्टरमाइंड विदेश में बैठकर भारत में भोले-भाले लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते हैं. इन खातों का उपयोग निवेश के नाम पर ठगी की रकम जमा कराने और फिर उसे विदेशों में स्थित खातों में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है. कई खाताधारकों को साइबर स्लेवरी का शिकार बनाकर मानसिक दबाव में रखा जाता था.

पुलिस ने कार्रवाई कर फ्रीज कराए बैंक खाते

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेहास्पद बैंक खातों को फ्रीज कराया और व्हाट्सएप पर सक्रिय ऐसे निवेश ग्रुपों में जुड़े करीब 500 लोगों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर सतर्क किया. पुलिस की इस जागरूकता कार्रवाई से लगभग 500 करोड़ रुपये की संभावित साइबर ठगी रोकी जा सकी. इसके अलावा, I4C और दूरसंचार विभाग के माध्यम से करीब 600 फर्जी व्हाट्सएप फ्रॉड ग्रुप बंद कराए गए.

विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मुकदमे में बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं बढ़ाई गईं. विदेश में बैठे अपराधियों तक पहुंचने के लिए CBI और इंटरपोल की सहायता भी ली जा रही है. पुलिस ने इस मामले में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरल से कुल 13 शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर पहले से दर्ज पाई गई हैं.

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के पास से 30 पासबुक व चेकबुक, 28 डेबिट/एटीएम कार्ड, 23 मोबाइल फोन, 13 सिम कार्ड, 9 फर्जी फर्मों की मुहर, 2 जियो राउटर, 1 लैपटॉप, 1 कैमरा सहित अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए. पुलिस की तत्परता से वादी के बैंक खाते में 5 लाख 64 हजार रुपये की धनराशि वापस कराई गई.

इस बड़ी सफलता पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25 हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई है. पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी निवेश संबंधी ईमेल, लिंक या व्हाट्सएप/टेलीग्राम ग्रुप के झांसे में न आएं. निवेश से पूर्व सेबी की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी अवश्य प्राप्त करें और कभी भी सीधे किसी निजी बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर न करें. साइबर फ्रॉड की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.

