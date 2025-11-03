अलीगढ़ पुलिस विभाग में एक मानवीय और संवेदनशील पहल की मिसाल पेश करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज कुमार जादौन ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के 158 हिस्ट्रीशीटर्स की हिस्ट्रीशीट बंद करने का बड़ा निर्णय लिया है. इस फैसले ने न केवल इन बुजुर्गों को राहत दी है, बल्कि समाज में पुलिस की संवेदनशील और सुधारात्मक छवि को भी मजबूत किया है.

एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि पुलिस के पास कई बार ऐसी शिकायतें और सूचनाएं आती थीं कि जब पुलिस किसी पुराने हिस्ट्रीशीटर के घर जांच या औपचारिक पूछताछ के लिए जाती है, तो परिवार के युवा सदस्य खासकर नाती-पोते. इन बुजुर्गों से पुलिस के आने का कारण पूछते हैं. ऐसे में ये बुजुर्ग असहज और मानसिक रूप से परेशान महसूस करते थे. वे अपने अतीत की गलतियों का बोझ अब भी ढो रहे थे, जबकि वर्षों से उनका किसी आपराधिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं था.

एसएसपी ने यह निर्णय लिया कि ऐसे बुजुर्ग अपराधियों की हिस्ट्रीशीटें अब बंद कर दी जाएंगी, जो उम्र के इस पड़ाव पर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हैं. पुलिस की इस पहल से न केवल इन लोगों को मानसिक शांति मिली है, बल्कि उन्हें समाज में दोबारा सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हुआ है. एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने इन बुजुर्गों से मुलाकात कर उन्हें उनके "नए भविष्य" के लिए शुभकामनाएं दीं.

'सिर्फ कार्रवाई नहीं, सुधार की राह दिखाना मकसद'

उन्होंने कहा कि, हमारा मकसद केवल अपराधियों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुधार की राह दिखाना भी है. अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती सुधार चुका है और अब शांतिपूर्वक जीवन जी रहा है, तो पुलिस का यह फर्ज बनता है कि उसे भी नई शुरुआत का अवसर दिया जाए.”

पुलिस के इस कदम को सामाजिक दृष्टि से भी बेहद सकारात्मक माना जा रहा है. आमतौर पर, किसी व्यक्ति का नाम हिस्ट्रीशीट में दर्ज हो जाने के बाद वह हमेशा संदेह के घेरे में रहता है. भले ही उसने वर्षों पहले अपराध किया हो, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम बना रहना उसके सामाजिक जीवन में बाधा डालता है.

कई कठिनाइयों का करना पड़ता है सामना

किसी नौकरी, व्यवसाय या रिश्तेदारी में भी ऐसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अलीगढ़ पुलिस का यह फैसला न केवल मानवीय दृष्टिकोण का परिचायक है, बल्कि यह एक सुधारात्मक पुलिसिंग मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जहां अपराधियों को हमेशा अपराधी नहीं, बल्कि एक इंसान समझा जा रहा है, जो सुधार का पात्र हो सकता है.

एसएसपी ने इस दौरान इन सभी बुजुर्गों से एक सामूहिक बैठक में यह भी आग्रह किया कि वे अपने अनुभव और जीवन के सबक को समाज के युवाओं के साथ साझा करें, ताकि नई पीढ़ी अपराध के रास्ते पर न जाए. उन्होंने कहा कि, आप सबके पास जीवन के ऐसे अनुभव हैं जो युवाओं को सिखा सकते हैं कि अपराध का अंत हमेशा पश्चाताप में होता है. अगर आप अपने मोहल्ले और गांव में गलत गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो यह समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा.”

बुजुर्ग हिस्ट्रीशीटर्स ने निर्णय का किया स्वागत

बुजुर्ग हिस्ट्रीशीटर्स ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और अपने क्षेत्र में अपराध रोकने की मुहिम में सहयोग देने का वादा किया. कई लोगों ने कहा कि अब वे खुलकर समाज सेवा करना चाहते हैं और युवाओं को अपराध से दूर रखने के लिए काम करेंगे.

