ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ः खेरेश्वर महादेव मंदिर में मांस रखने वाला गिरफ्तार, FIR दर्ज

अलीगढ़ः खेरेश्वर महादेव मंदिर में मांस रखने वाला गिरफ्तार, FIR दर्ज

अलीगढ़ के प्रसिद्ध खेरेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा रखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 04 Nov 2026 04:44 PM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ के प्रसिद्ध खेरेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा रखने के मामले में लोधा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान क्वारसी निवासी अनवारुद्दीन के रूप में हुई है. आरोप है कि तीन दिन पहले मंदिर में मांस का टुकड़ा रखा गया था. इसके बाद आरोपी कथित तौर पर दोबारा मंदिर में मांस रखने पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. उधर, करणी सेना के पदाधिकारियों ने थाना लोधा पहुंचकर विरोध जताया और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की.

खेरेश्वर महादेव मंदिर के महंत प्रहलाद गिरी के मुताबिक, कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने मंदिर में मांस का एक टुकड़ा रख दिया था. इस घटना के बाद मंदिर परिसर में सतर्कता बरती जा रही थी और मामले पर नजर रखी जा रही थी. महंत के अनुसार, पहली घटना के करीब तीन दिन बाद आरोपी एक बार फिर मंदिर पहुंचा. आरोप है कि इस बार भी वह मांस का टुकड़ा रखने के इरादे से आया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत', असम सरकार के फैसले पर बोले यूपी के मौलाना
'इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत', असम सरकार के फैसले पर बोले यूपी के मौलाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश कायर हैं या BJP से समझौता कर लिया? सपा चीफ के चुनाव न लड़ने पर बोली AIMIM
'अखिलेश कायर हैं या BJP से समझौता कर लिया? सपा चीफ के चुनाव न लड़ने पर बोली AIMIM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'वाराणसी में BJP को मिली मणिकर्णिका घाट तोड़ने की सजा'
अखिलेश यादव बोले- 'वाराणसी में BJP को मिली मणिकर्णिका घाट तोड़ने की सजा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 को लेकर सपा विधायक का बड़ा दावा, बताया कितनी सीट जीतेगा INDIA गठबंधन
2027 को लेकर सपा विधायक का बड़ा दावा, बताया कितनी सीट जीतेगा INDIA गठबंधन

'अखिलेश कायर हैं या BJP से समझौता कर लिया? सपा चीफ के चुनाव न लड़ने पर बोली AIMIM

स्थीनीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया

महंत के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया. स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर थाना लोधा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस ने महंत की तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 339/26 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

करणी सेना ने थाने पहुंचकर जताया विरोध

खेरेश्वर महादेव मंदिर में हुई घटना की जानकारी मिलने पर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने घटना को लेकर नाराजगी जताई और बाद में थाना लोधा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. उनके साथ मौजूद लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई.

पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा

सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी गभाना सृष्टि जैन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि खेरेश्वर महादेव मंदिर में मांस का टुकड़ा रखने के प्रकरण में थाना लोधा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

सीओ गभाना के मुताबिक, आरोपी ने मंदिर में मांस का टुकड़ा क्यों रखा, इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

अखिलेश यादव बोले- 'वाराणसी में BJP को मिली मणिकर्णिका घाट तोड़ने की सजा'

Published at : 04 Nov 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत', असम सरकार के फैसले पर बोले यूपी के मौलाना
'इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत', असम सरकार के फैसले पर बोले यूपी के मौलाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश कायर हैं या BJP से समझौता कर लिया? सपा चीफ के चुनाव न लड़ने पर बोली AIMIM
'अखिलेश कायर हैं या BJP से समझौता कर लिया? सपा चीफ के चुनाव न लड़ने पर बोली AIMIM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'वाराणसी में BJP को मिली मणिकर्णिका घाट तोड़ने की सजा'
अखिलेश यादव बोले- 'वाराणसी में BJP को मिली मणिकर्णिका घाट तोड़ने की सजा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 को लेकर सपा विधायक का बड़ा दावा, बताया कितनी सीट जीतेगा INDIA गठबंधन
2027 को लेकर सपा विधायक का बड़ा दावा, बताया कितनी सीट जीतेगा INDIA गठबंधन
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
विराट कोहली ने खेला आखिरी वनडे! ईडन पार्क में बल्ला उठाकर जताया आभार; VIDEO  
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
मल्लिकार्जुन खरगे का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, 'डेमोक्रेसी बर्बाद कर रहे, BJP को...'
इंडिया
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, इस एक शख्स से बनाई दूरी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget