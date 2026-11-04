अलीगढ़ः खेरेश्वर महादेव मंदिर में मांस रखने वाला गिरफ्तार, FIR दर्ज

अलीगढ़ के प्रसिद्ध खेरेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा रखने के मामले में लोधा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान क्वारसी निवासी अनवारुद्दीन के रूप में हुई है. आरोप है कि तीन दिन पहले मंदिर में मांस का टुकड़ा रखा गया था. इसके बाद आरोपी कथित तौर पर दोबारा मंदिर में मांस रखने पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. उधर, करणी सेना के पदाधिकारियों ने थाना लोधा पहुंचकर विरोध जताया और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की.

खेरेश्वर महादेव मंदिर के महंत प्रहलाद गिरी के मुताबिक, कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने मंदिर में मांस का एक टुकड़ा रख दिया था. इस घटना के बाद मंदिर परिसर में सतर्कता बरती जा रही थी और मामले पर नजर रखी जा रही थी. महंत के अनुसार, पहली घटना के करीब तीन दिन बाद आरोपी एक बार फिर मंदिर पहुंचा. आरोप है कि इस बार भी वह मांस का टुकड़ा रखने के इरादे से आया था.

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स्थीनीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया

महंत के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया. स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर थाना लोधा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस ने महंत की तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 339/26 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

करणी सेना ने थाने पहुंचकर जताया विरोध

खेरेश्वर महादेव मंदिर में हुई घटना की जानकारी मिलने पर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने घटना को लेकर नाराजगी जताई और बाद में थाना लोधा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. उनके साथ मौजूद लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई.

पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा

सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी गभाना सृष्टि जैन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि खेरेश्वर महादेव मंदिर में मांस का टुकड़ा रखने के प्रकरण में थाना लोधा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

सीओ गभाना के मुताबिक, आरोपी ने मंदिर में मांस का टुकड़ा क्यों रखा, इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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