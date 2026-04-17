यूपी: धर्म छिपाकर बढ़ाईं नजदीकियां फिर शादी का झांसा देकर किया रेप, धर्मांतरण का भी बनाया दबाव

अलीगढ़ में गाजियाबाद की विधवा महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, मारपीट का आरोप दूसरे समुदाय के युवक और एक साथी पर लगा है. सरेराह महिला से मारपीट की सूचना स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही महिला और उसके बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

दरअसल, यह पूरा मामला अलीगढ़ के जयगंज इलाके का बताया जा रहा है. बताया गया कि जयगंज इलाके के दूसरे समुदाय के एक युवक ने गाजियाबाद की एक 35 साल की विधवा महिला को खुद को हिंदू बताकर पहले करीबियां बढ़ाई. इसके बाद आरोपी ने महिला से शादी का वादा किया.

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गाजियाबाद और अलीगढ़ में किया महिला से रेप

इसके बाद आरोपी आरोपी ने महिला के इसी भरोसे का फायदा उठाकर पहले गाजियाबाद और अलीगढ़ में गांधी पार्क क्षेत्र स्थित एक होटल में उसके साथ रेप किया. इस दौरान महिला का एक छोटा बेटा उसके साथ था. आरोप है कि होटल संचालक ने भी उक्त युवक का इस अपराध में साथ दिया. बताया गया कि जब महिला ने विरोध किया तो युवक और उसके साथी ने उसके साथ और उसके 2 साल के बेटे के साथ मारपीट की.

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी युवक ने अपना धर्म छिपाकर उसे शादी का झांसा दिया. शादी के नाम पर उसने महिलाओं से मंगलसूत्र और लगभग तीन लाख रुपये भी वसूल किए. साथ ही महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर मारपीट और अत्याचार किया गया.

पीड़िता से मिलने पहुंचे अधिकारी, ली जानकारी

वहीं, मामले की सूचना पर एसपी सिटी आदित्य बंसल और सीओ अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली. वहीं मामले जानकारी मिलने पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी अस्पताल पहुंचीं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने बौनेर स्थित उस होटल पर छापा मारा, जहां यह घटना हुई. जांच के दौरान एक अन्य कमरे में भी युवक आपत्तिजनक हालत में मिला, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है. मामले में कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है.

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