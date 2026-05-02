अलीगढ़: इंस्टाग्राम पर टशनबाजी और वर्चस्व को लेकर भिडे़ दो गुट, जमकर चली गोलियां; 10 गिरफ्तार

अलीगढ़ के थाना क्वार्सी क्षेत्र के नगला पटवारी में इंस्टाग्राम कमेंट से शुरू हुए विवाद के बाद दो गुटों आमने-सामने आ गए, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर अवैध हथियारों से जमकर फायरिंग की. इस फायरिंग में समीर नाम का शख्स गोली लगने से घायल हो गया, इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हों गया.

वहीं, फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. पुलिस ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से चार अवैध तमंचे समेत एक खोखा कारतूस बरामद किया है.पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त को खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत थाने पर मुकदमा दर्ज कर किया है. पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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इंस्टाग्राम कमेंट से शुरू हुआ था विवाद

नगर पुलिस अधीक्षक आदित्य बंसल ने फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना क्वार्सी क्षेत्र के नगला पटवारी में गुरुवार की देर रात दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी. इस दौरान पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच इंस्टाग्राम पोस्ट पर शुरू हुई कमेंटबाजी के बाद पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच अपने-अपने वर्चस्व को लेकर टशन बाजी चली आ रही थी.

एसपी सिटी ने बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों के लोग इलाके के कब्रिस्तान के पास बने नाले पर इकट्ठा हो गए, जहां दोनों पक्षों के बीच पहले विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट हुई. उन्होंने बताया कि समीर पक्ष के चार लोग समीर, अर्श, तुफैल और शमीम अपने साथ तमंचे लेकर पहुंचे थे.

घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती

उन्होंने बताया कि, दोनों पक्षों के बीच हो रहें लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना के दौरान अर्श ने अपने साथ लाएं तमंचे से फायरिंग कर दी. अवैध तमंचे से निकली गोली समीर को लग गई, समीर को गोली लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के बाद उसका उपचार जारी है.

पुलिस ने घटना में शामिल 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार

एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित परिजनों से तहरीर पर थाने में हत्या का प्रयास और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था. थाना क्वारसी समेत सिटी एसओजी की टीमों ने 12 घंटे से भी कम समय में मारपीट और फायरिंग की घटना में शामिल सभी 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी नगला पटवारी के रहने वाले हैं.

315 बोर के चार तमंचे और खोखा कारतूस बरामद

वहीं, पुलिस ने उन सभी चारों मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जो घटना के दौरान अपने साथ तमंचा लेकर पहुंचे थे. पुलिस नें चारों आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल हुए 315 बोर के चार अवैध तमंचे और खोखा कारतूस भी बरामद किया है. आरोपी समीर उर्फ बाबू गुट के खिलाफ पूर्व में भी धारा 307 और आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे दर्ज है, जो इलाके में अपना अपना एक ग्रुप बनाकर गैंग चला रहा है. इसी टशनबाजी के वर्चस्व को लेकर घटना कौ अंजाम दिया गया.

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