अलीगढ़ में 22 जून को CM योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा, नुमाइश ग्राउंड में तैयारियां तेज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 22 जून को अलीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ताला नगरी अलीगढ़ में प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं. शहर के ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है, जिसे भव्य रूप देने के लिए प्रशासनिक अमला दिन-रात तैयारियों में जुटा हुआ है.

मुख्यमंत्री की जनसभा के मद्देनजर नुमाइश ग्राउंड में भव्य मंच का निर्माण, वाटरप्रूफ पंडाल, सुरक्षा घेरा, बैरिकेडिंग और पार्किंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं. वीआईपी (VIP) मूवमेंट और जनसभा में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं.

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विकास कार्यों की होगी समीक्षा, पदाधिकारियों संग बैठक

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान अलीगढ़ मंडल स्तर के पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही, वे जिले की कानून-व्यवस्था और विभिन्न सरकारी योजनाओं के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत की समीक्षा (Review Meeting) भी कर सकते हैं. मुख्यमंत्री अधिकारियों से जनहित से जुड़े मुद्दों और प्रगति रिपोर्ट पर सीधी जानकारी लेंगे.

अलीगढ़ को बड़ी सौगात की उम्मीद

सीएम योगी के इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए लगातार बैठकें कर रणनीति बना रहे हैं. अलीगढ़ की जनता और व्यापारियों की नजरें भी मुख्यमंत्री के संबोधन पर टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मंच से अलीगढ़ के विकास के लिए किसी बड़ी योजना या नई सौगात की घोषणा कर सकते हैं.

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रूट डायवर्जन का प्लान भी तैयार किया जा रहा है. अब सभी की निगाहें 22 जून को होने वाली इस रैली पर टिकी हैं, जो आगामी राजनीतिक और विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.

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