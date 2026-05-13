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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'तेरे हिस्से के मच्छर मुझे काटते हैं...' AMU हॉस्टल में मच्छरदानी को लेकर भिड़े छात्र

'तेरे हिस्से के मच्छर मुझे काटते हैं...' AMU हॉस्टल में मच्छरदानी को लेकर भिड़े छात्र

Aligarh News In Hindi: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसएस नॉर्थ हॉल में मच्छरदानी लगाने को लेकर दो छात्रों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और प्रॉक्टर ऑफिस तक पहुंच गया.

By : प्रदीप कुमार | Updated at : 13 May 2026 10:06 AM (IST)
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के एसएस नॉर्थ हॉल में एक बेहद अजीब मामला सामने आया है. हॉस्टल के कमरे में मच्छरदानी लगाने को लेकर दो छात्रों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि बात मारपीट तक पहुंच गई. दोनों छात्रों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रॉक्टर ऑफिस में लिखित शिकायत दी है. फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है.

जानकारी के मुताबिक एक कमरे में रहने वाले दो छात्रों के बीच यह विवाद हुआ. इनमें एक छात्र कश्मीर का रहने वाला है, जबकि दूसरा छात्र गाजीपुर से है. बताया जा रहा है कि कश्मीरी छात्र ने मच्छरों से बचने के लिए अपने बेड पर मच्छरदानी लगा ली थी. शुरुआत में यह एक सामान्य बात थी, लेकिन उसके रूममेट को यह पसंद नहीं आया.

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'सारे मच्छर मेरी तरफ आ रहे हैं'

दूसरे छात्र का आरोप था कि मच्छरदानी लगाने की वजह से कमरे के सारे मच्छर उसकी तरफ आ रहे हैं और उसे ज्यादा काट रहे हैं. उसने अपने साथी छात्र से मच्छरदानी हटाने को कहा. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों छात्रों के बीच हाथापाई हो गई. हॉस्टल में मौजूद अन्य छात्रों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. बाद में दोनों पक्षों ने प्रॉक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई.

कूलर की हवा रुकने की भी शिकायत

विवाद सिर्फ मच्छरों तक सीमित नहीं रहा. दूसरे छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि कमरे में लगा कूलर ठीक से हवा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मच्छरदानी हवा को रोक रही थी. इसी वजह से कमरे में घुटन हो रही थी और उसे परेशानी हो रही थी.

इसी मुद्दे को लेकर दोनों छात्रों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया और आखिरकार विवाद मारपीट तक पहुंच गया.

प्रॉक्टर ऑफिस ने शुरू की जांच

मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रॉक्टर ऑफिस ने दोनों छात्रों को बुलाकर उनसे बातचीत की. एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर नावेद अली खान ने कहा कि इस तरह की छोटी-छोटी बातों पर छात्रों का लड़ना अच्छी बात नहीं है.

उन्होंने बताया कि यह घटना एसएस नॉर्थ हॉल की है, जहां अलग-अलग ईयर के छात्र एक ही कमरे में रहते हैं. एक छात्र बीए सेकंड ईयर का है, जबकि दूसरा बीए थर्ड ईयर का छात्र है.

प्रॉक्टर प्रोफेसर नावेद अली खान ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतें सुनी गई हैं और मामले की जांच की जा रही है. विश्वविद्यालय प्रशासन कोशिश कर रहा है कि छात्रों को समझाकर मामला शांत कराया जाए.

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उन्होंने साफ कहा कि अगर जांच में यह सामने आता है कि किसी छात्र ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल यह अनोखा मामला पूरे कैंपस में चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस विवाद को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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Published at : 13 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
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