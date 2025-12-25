अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर की गोली मारकर हत्या, नकाबपोशों ने की ताबड़फोड़ फायरिंग

अलीगढ़ स्थिति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, नकाबपोश बदमाशों ने एएमयू के एलबीके हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात शिक्षक दानिश राव की ताबड़तोड़ फायरिंग कर निर्मम हत्या कर दी. एएमयू परिसर में फायरिंग की घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिये हैं. एसएसपी अलीगढ़ ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.

दरअसल, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित कैंपस में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ABK हाईस्कूल के एक शिक्षक दानिश राव पर नकाबपोश बदमाशों ने तताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. शिक्षक को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना पर अलीगढ़ एसएसपी खुद भारी पुलिस फोर्स और एएमयू इंतजामिया के साथ मौके पर पहुंच गये. पुलिस ने इलाके को घेरकर AMU कैंपस के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. हमलावरों की तलाश जारी है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

सपा नेता ने की गोलीबारी की घटना की निंदा

सपा नेता अज्जू इशहाक ने पूरी घटना की निंदा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है, सपा नेता ने कहा, यूपी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को गोलियों का शिकार बनाया जा रहा है. आरोपी खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति जमीनी पटल पर धरासायी नजर आ रही है. सपा नेता शिक्षक की हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की दावा

पूरे मामले पर अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने कहा, आरोपियों के अभी पहचान नहीं की गई है अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए कई टीम में गठित की गई है. अभी परिजनों से बातचीत की जाएगी. फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.