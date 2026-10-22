अलीगढ़ में MLC चुनाव की तैयारियां पूरी, 43911 मतदाता करेंगे वोटिंग

आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक एमएलसी चुनाव को लेकर अलीगढ़ जिले में तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है. गुरुवार को नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज से मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना किया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने स्वयं मतदान कार्मिकों की रवानगी प्रक्रिया का जायजा लिया और उन्हें चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के साथ मतदान कराने के निर्देश दिए.

दरअसल जिले में 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए कुल 67 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 48 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 19 मतदान स्थल शामिल हैं. निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए रिजर्व कार्मिकों सहित कुल 296 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. प्रशासन का उद्देश्य मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है.

43,911 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार के अनुसार, अलीगढ़ जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 36,864 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7,047 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इस तरह दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 43,911 मतदाता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के पात्र हैं.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे शुरू होकर शाम चार बजे तक चलेगा. मतदाताओं की सुविधा और मतदान व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अलग-अलग स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुछ केंद्रों पर एक से अधिक मतदेय स्थल बनाए गए हैं, ताकि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा मिल सके.

निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण

पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने मतदान कार्मिकों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई जाए.

उन्होंने कहा कि मतदान से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है. ऐसे में सभी कार्मिक अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें. चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है. मतदान केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाए और प्रत्येक मतदाता को नियमानुसार मतदान का अवसर उपलब्ध कराया जाए.

निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों का बढ़ाया उत्साह

जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सभी कर्मचारी निष्पक्ष रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें. मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं बनाए रखने, निर्वाचन संबंधी निर्देशों का पालन करने और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए.

स्नातक निर्वाचन के लिए 48 मतदेय स्थल

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए जिले में 37 मुख्य और 11 सहायक मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं. इस प्रकार स्नातक मतदाताओं के लिए कुल 48 मतदेय स्थल बनाए गए हैं. इन केंद्रों को जिले के विभिन्न क्षेत्रों और शहरी इलाकों में स्थापित किया गया है.

स्नातक निर्वाचन के लिए अकराबाद, अतरौली, जिरौली धूमसिंह, छर्रा, पाली मुकीमपुर, खैर, जट्टारी, चंडौस, इगलास, बेसवां, गोंडा, लोधा, जवां सिकंदरपुर और धनीपुर सहित विभिन्न स्थानों पर मतदान की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त हरदुआगंज, क्वार्सी और अलीगढ़ शहर के कई शैक्षणिक संस्थानों को भी मतदान केंद्र बनाया गया है.

अलीगढ़ शहर में धर्म समाज डिग्री कॉलेज, गृह निर्माण समिति कन्या इंटर कॉलेज बेला मार्ग विष्णुपुरी, डीएवी इंटर कॉलेज, टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज, संत फिदेलिस पब्लिक स्कूल, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय रामघाट रोड, एसएमबी इंटर कॉलेज श्यामनगर, जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोदपुर और नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में भी स्नातक मतदाताओं के लिए व्यवस्था की गई है.

इसके अलावा मिंटो सर्किल स्कूल जमालपुर माफी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई रोड, सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला मसानी, सिटी हाई स्कूल जीटी रोड, उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज घुड़ियाबाग, निकंजय मोंटेसरी स्कूल रसलगंज, लुत्फिया इंटर कॉलेज ऊपरकोट, महेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मदार गेट और रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज आगरा रोड में भी मतदान कराया जाएगा. कुछ केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या को देखते हुए अलग-अलग कक्षों में अतिरिक्त मतदेय स्थल बनाए गए हैं.

शिक्षक मतदाताओं के लिए 19 केंद्र निर्धारित

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले में 19 मुख्य मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं. इन केंद्रों के माध्यम से शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. प्रशासन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों को केंद्र के रूप में चयनित किया है. शिक्षक निर्वाचन के लिए क्षेत्र पंचायत कार्यालय अकराबाद, क्षेत्र पंचायत कार्यालय इगलास, गोंडा, लोधा, जवां और धनीपुर को मतदान केंद्र बनाया गया है.

इसके साथ ही केएमबी इंटर कॉलेज अतरौली, रघुनंदन इंटर कॉलेज छर्रा, पाली इंटर कॉलेज पाली मुकीमपुर, खैर इंटर कॉलेज और पटेल स्मारक इंटर कॉलेज जट्टारी में भी मतदान की व्यवस्था की गई है. गांधी इंटर कॉलेज चंडौस, श्री अग्रसेन इंटर कॉलेज हरदुआगंज, लेफ्टिनेंट नाहर सिंह इंटर कॉलेज क्वार्सी, धर्म समाज डिग्री कॉलेज जीटी रोड, जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोदपुर, सिटी हाई स्कूल जीटी रोड, महेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज मदार गेट-आगरा रोड तथा रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज आगरा रोड को भी शिक्षक मतदाताओं के लिए निर्धारित किया गया है.

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