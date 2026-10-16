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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, FIR ना होने पर उठे सवाल

अलीगढ़: नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, FIR ना होने पर उठे सवाल

अलीगढ़ में एक नाबालिग बच्ची के साथ दिनदहाड़े अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में तो लिया, लेकिन 151 का चालान करके कुछ ही घंटों बाद छोड़ दिया गया.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 16 Oct 2026 06:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के बरौली बाजार में एक नाबालिग बच्ची के साथ दिनदहाड़े अश्लील हरकत करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में तो लिया, लेकिन 151 का चालान करके कुछ ही घंटों बाद छोड़ दिया गया. साथ ही इस गंभीर और गैर-जमानती मामले में अब तक ना तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और ना ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

आरोपी ने सरेआम नाबालिग बच्ची से की अश्लील हरकत

मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर दोपहर लगभग 3 बजे एक नाबालिग लड़की अपनी मोटरसाइकिल से जा रही थी, तभी बरौली बाजार में अचानक उसकी बाइक बंद हो गई. जब वह बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से गणेश शर्मा उर्फ गुड्डू नाम का एक शख्स वहां पहुंचा. 

आरोप है कि उसने दिनदहाड़े, सरेआम बाजार में नाबालिग बच्ची को बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. इस पूरी घटना की सीसीटीवी (CCTV) फुटेज मौजूद है. घटना के तुरंत बाद आपातकालीन नंबर 112 पर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी. 

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पुलिस ने अब तक POCSO में नहीं किया मामला दर्ज

पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी गणेश शर्मा को पकड़कर थाने भी ले आई और कुछ घंटे बाद 151 के चालान करके छोड़ दिया गया, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि इतने गंभीर और गैर-जमानती मामले के बावजूद, पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की है और ना ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.

Published at : 16 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
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