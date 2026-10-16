अलीगढ़: नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, FIR ना होने पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के बरौली बाजार में एक नाबालिग बच्ची के साथ दिनदहाड़े अश्लील हरकत करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मौके से आरोपी को हिरासत में तो लिया, लेकिन 151 का चालान करके कुछ ही घंटों बाद छोड़ दिया गया. साथ ही इस गंभीर और गैर-जमानती मामले में अब तक ना तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और ना ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

आरोपी ने सरेआम नाबालिग बच्ची से की अश्लील हरकत

मिली जानकारी के मुताबिक, 10 अक्टूबर दोपहर लगभग 3 बजे एक नाबालिग लड़की अपनी मोटरसाइकिल से जा रही थी, तभी बरौली बाजार में अचानक उसकी बाइक बंद हो गई. जब वह बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से गणेश शर्मा उर्फ गुड्डू नाम का एक शख्स वहां पहुंचा.

आरोप है कि उसने दिनदहाड़े, सरेआम बाजार में नाबालिग बच्ची को बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं. इस पूरी घटना की सीसीटीवी (CCTV) फुटेज मौजूद है. घटना के तुरंत बाद आपातकालीन नंबर 112 पर परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी.

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पुलिस ने अब तक POCSO में नहीं किया मामला दर्ज

पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी गणेश शर्मा को पकड़कर थाने भी ले आई और कुछ घंटे बाद 151 के चालान करके छोड़ दिया गया, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि इतने गंभीर और गैर-जमानती मामले के बावजूद, पुलिस ने अब तक आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं की है और ना ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.