'इतनी हमदर्दी है तो मुस्लिम को...' अखिलेश पर भड़के मौलाना इब्राहिम हुसैन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, उत्तर प्रदेश के चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मौलाना ने अखिलेश पर मुसलमानों से गद्दारी के आरोप लगाए हैं और कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ गद्दी प्यारी है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें (अखिलेश यादव) मुसलमान से हिमायत है तो वह मुसलमान को यूपी का सीएम बना दें.

मौलाना इब्राहिम हुसैन का दावा है कि लंबे समय से मुसलमान के ऊपर आफत आ रही है लेकिन मुसलमान की ओर देखने वाला कोई नहीं है. मौलाना ने कहा कि यह चुनाव राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्र धर्म को लेकर देखा जाएगा, यहां विकास को लेकर वोट किया जाएगा, अबकी बार चुनाव में कुछ बदलाव की लहर देखने को मिलेगी. उन्होंने कहा कि लोग समझ चुके हैं आखिर चुनाव का फायदा कौन उठा रहा है, यह चुनाव आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा.

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किसी के बहकावे में नहीं आएगा मुसलमान- मौलाना

मौलाना ने दावा किया है जिस तरह से यूपी में विकास कार्य हुए हैं, उसको लेकर लगता है कि अबकी बार मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएगा और अपने हिसाब से वोट करेगा. अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए मौलाना ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव मुसलमान को बड़ा मंत्री पद देने की बातें करते हैं, लेकिन कोई भी लोग समाजवादी पार्टी के नेता या फिर अखिलेश यादव मुसलमान को सीएम बनाने की बातें नहीं करते हैं.

मुस्लिमों को किया जाता है दरकिनार- मौलाना

मौलाना ने दावा किया है कि यूपी में मुसलमान की तादाद अखिलेश यादव की कौम की तादाद से ज्यादा है. अखिलेश यादव के जो वोट हैं, उनसे कई गुना ज्यादा वोट मुसलमान के हैं फिर भी मुसलमान को दरकिनार किया जाता है. अगर अखिलेश यादव को अपनी गद्दी प्यारी नहीं है, तो मुसलमान को सीएम की गड्डी सौंप दे. मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते हैं, वह मुसलमान को सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

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