अलीगढ़ में ढाई लाख के कर्ज ने दोस्त को बनाया दुश्मन! पुलिस ने किया हत्या का खुलासा

अलीगढ़ में महज ढाई लाख रुपये की उधारी वापस ना देने पर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का जानी दुश्मन बन बैठा, इतना ही नहीं अपने दोस्त के साथ आये दूसरे दोस्त को जब बीच में अड़चन समझा तो उस युवक को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. जिसके बाद आरोपी दोनों शवों को कार में डालकर फरार हो गया. पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया है. वहीं पुलिस आगे की कार्यवाही में भी जुट गई है. दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का है, जहां पुलिस को खेत के समीप एक कार में दो शवों को लहूलुहान अवस्था में होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर मिले सबूतों के आधार पर युवकों की पहचान की. जिसके बाद पुलिस के द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और जांच के लिए कई टीमों को भी गठित किया गया. जिसमें पुलिस ने महज चंद घण्टों में खुलासा किया है.

पुलिस ने सीसटीवी फुटेज की मदद से दो व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए बताया कि 25 दिसंबर की शाम करीब 4:45 बजे बरखा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रोड के किनारे खेत में एक चार पहिया गाड़ी खड़ी हुई मिली थी. जिसमें अंदर दो लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी. दोनों मृतकों की पहचान कोतवाली बन्नादेवी क्षेत्र के गांव ताजपुर और रसूलपुर निवासी युवक बॉबी और उसके दोस्त मोहित के रूप में हुई. पुलिस द्वारा जब उनके फोन की सीडीआर मेसेज और गांव से लेकर पूरे रास्ते में पड़ने वाले सीसटीवी फुटेज को खंगालते हुए परिजनों से घटना को लेकर वार्ता की तो उसके आधार पर पुलिस नें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. जिसमें थाना लोधा क्षेत्र के जरौली डोर गांव के एक निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र के पुत्र ओम प्रकाश और उसके दोस्त रामकुमार का नाम सामने आया है.

गाड़ी खरीदने के बहाने बुलाकर की हत्या

पुलिस नें जब इन दोनों अभियुक्तों के फोन की CDR मैसेज निकालते हुए पूछताछ की तो अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ धलुआ ने बताया कि उसके ऊपर बॉबी से कर्ज के तोर पर लिए गए करीब 2 लाख 50 हजार रुपये बाकी थे. जिसमें से कुछ रुपये अपनी गाड़ी बेच कर उसने चुका दिए थे. जबकि बॉबी बाकी बचा पैसा धर्मेंद्र से मांग रहा था. कर्ज से परेशान होने के चलते उसने गांव के ही अपने दोस्त बॉस प्रताप सिंह उर्फ देव वे उसके दो अन्य साथियों के साथ मिलकर बॉबी को मारने की योजना बनाई थी. उन्होंने बॉबी को गाड़ी खरीदने के बहाने महरावल पुल के पास बुलाया था. जहां बॉबी अपने दोस्त मोहित को भी साथ लेकर पहुंचा था. तभी मौका पाकर उन्होंने कार के अंदर बैठकर बॉबी के साथ-साथ उसके दोस्त मोहित की भी हत्या कर दी. प्लान के तहत बॉबी और मोहित की गोली मारकर हत्या कर उनकी लाशों को कार रिनोल्ट ट्राईबर गाड़ी संख्या UP81DD5288 में रखकर सोमना रोड पर ग्राम उदयपुर के जंगल में खड़ी कर दी.

अभियुक्तों के पास से मृतक के रक्त से सने कपड़े किए बरामद

वहीं रिनोल्ट ट्राईबर के अन्दर डेसबॉर्ड से 50 हजार रुपये निकाले थे. जिनमें से 25 हजार रुपये हरीश व हरीश के दो अन्य साथियों ने बांट लिए थे. जिसके बाद घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स UP81BY2139 बरामद की है. जिससे हरीश व इनके साथियों को सीसीटीवी फुटेज में आते-जाते देखा गया था. तथा अभियुक्तों के पास से मृतक के रक्त (खून)से सने हुए कपड़े व जूते भी बरामद हुए हैं. पुलिस हरीश व उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है.