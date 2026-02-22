अलीगढ़: होटल में कर्मचारी पर थूक वाली रोटी बनाने का आरोप, गिरफ्तारी के बाद होटल सीज

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में थाना रोरावर क्षेत्र स्थित ‘सादाब चिकन दरबार’ में ग्राहकों की सेहत और भावनाओं के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है. यहां रोटी बनाने वाले कर्मचारी पर आरोप है कि उसने रोटी तंदूर में डालने से पहले उस पर थूका. इसका वीडियो किसी ग्राहक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया. आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच के लिए सैंपल भरे.

अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल होटल को सीज कर दिया गया है. अगर जांच में होटल संचालक दोषी निकलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से इलाके के लोग काफी आक्रोशित हैं, उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

जानकरी के मुताबिक वीडियो शुक्रवार (20 फरवरी) का है. करीब 6-6 सेकंड के दो छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रसारित हुए. इन वीडियो में होटल का एक कारीगर रोटियां बनाते समय उन पर थूक लगाता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई. लोगों ने इसे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की.

वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया. बीते दिनों भी अलग-अलग स्थानों पर इसी प्रकार के वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए थे. इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का सामने आना चिंता का विषय माना जा रहा है.

पुलिस ने गिरफ्तार कर शुरू की कार्रवाई

मामले की जानकारी मिलते ही थाना रोरावर पुलिस हरकत में आ गई. वीडियो की जांच के बाद होटल की पहचान की गई और मौके पर पहुंचकर संबंधित कारीगर को हिरासत में ले लिया गया. बाद में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी 2026 को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलीगढ़ पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति अपने ढाबे पर काम करते समय रोटी बनाते हुए उस पर थूक लगाता दिखाई दे रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की, ढाबे की पहचान सादाब होटल के रूप में की और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने यह भी बताया कि मामले में संबंधित विभागों को भी पत्राचार कर कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

खाद्य विभाग की टीम ने भरे सैंपल, होटल बंद

वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल की जांच की और खाद्य सामग्री के कई नमूने लिए. अधिकारियों ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्राथमिक जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम ने होटल का संचालन बंद करा दिया. अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होने के कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो होटल संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.