हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: होटल में कर्मचारी पर थूक वाली रोटी बनाने का आरोप, गिरफ्तारी के बाद होटल सीज

अलीगढ़: होटल में कर्मचारी पर थूक वाली रोटी बनाने का आरोप, गिरफ्तारी के बाद होटल सीज

Aligarh News: वीडियो में होटल का एक कारीगर रोटियां बनाते समय उन पर थूक लगाता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Updated at : 22 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में थाना रोरावर क्षेत्र स्थित ‘सादाब चिकन दरबार’ में ग्राहकों की सेहत और भावनाओं के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है. यहां रोटी बनाने वाले कर्मचारी पर आरोप है कि उसने रोटी तंदूर में डालने से पहले उस पर थूका. इसका वीडियो किसी ग्राहक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया. आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच के लिए सैंपल भरे.

अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल होटल को सीज कर दिया गया है. अगर जांच में होटल संचालक दोषी निकलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से इलाके के लोग काफी आक्रोशित हैं, उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

जानकरी के मुताबिक वीडियो शुक्रवार (20 फरवरी) का है. करीब 6-6 सेकंड के दो छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रसारित हुए. इन वीडियो में होटल का एक कारीगर रोटियां बनाते समय उन पर थूक लगाता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई. लोगों ने इसे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की.

वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया. बीते दिनों भी अलग-अलग स्थानों पर इसी प्रकार के वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए थे. इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं का सामने आना चिंता का विषय माना जा रहा है.

पुलिस ने गिरफ्तार कर शुरू की कार्रवाई

मामले की जानकारी मिलते ही थाना रोरावर पुलिस हरकत में आ गई. वीडियो की जांच के बाद होटल की पहचान की गई और मौके पर पहुंचकर संबंधित कारीगर को हिरासत में ले लिया गया. बाद में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी 2026 को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलीगढ़ पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति अपने ढाबे पर काम करते समय रोटी बनाते हुए उस पर थूक लगाता दिखाई दे रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की, ढाबे की पहचान सादाब होटल के रूप में की और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने यह भी बताया कि मामले में संबंधित विभागों को भी पत्राचार कर कार्रवाई के लिए सूचित किया गया है. फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

खाद्य विभाग की टीम ने भरे सैंपल, होटल बंद

वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल की जांच की और खाद्य सामग्री के कई नमूने लिए. अधिकारियों ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्राथमिक जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम ने होटल का संचालन बंद करा दिया. अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होने के कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो होटल संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarah News Non Veg Hotel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: होटल में कर्मचारी पर थूक वाली रोटी बनाने का आरोप, गिरफ्तारी के बाद होटल सीज
अलीगढ़: होटल में कर्मचारी पर थूक वाली रोटी बनाने का आरोप, गिरफ्तारी के बाद होटल सीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bhadohi News: अमेरिका के टैरिफ नियमों में उतार-चढ़ाव ने बढ़ाई चिंता, कालीन कारोबारियों ने सरकार से की ये मांग
अमेरिका के टैरिफ नियमों में उतार-चढ़ाव ने बढ़ाई चिंता, कालीन कारोबारियों ने सरकार से की ये मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Budget Session: बजट सत्र से पहले गैरसैंण पर छिड़ी बहस, कांग्रेस के तंज पर बीजेपी का पलटवार
बजट सत्र से पहले गैरसैंण पर छिड़ी बहस, कांग्रेस के तंज पर बीजेपी का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बड़ा बम नहीं तो कम से कम सुतली बम...', झांसी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर अखिलेश का BJP पर तंज
'बड़ा बम नहीं तो कम से कम सुतली बम...', झांसी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर अखिलेश का BJP पर तंज
Advertisement

वीडियोज

sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
BJP Protest Against Cong: समिट में शर्ट उतारी...कौन-किस पर भारी? | BJP Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
बिहार
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget