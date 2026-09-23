अलीगढ़ः SDM पर दबंगई का आरोप, किसान ने CM योगी से लगाई गुहार

अलीगढ़ की कोल तहसील क्षेत्र में खेत की नपाई के दौरान एसडीएम कोल डॉ. गजेंद्र पाल सिंह और एक किसान के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है. किसान ने एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाया है. हालांकि, घटना की सामने आने के बाद किसान का कमजोर साबित हुआ है. फिलहाल राजस्व टीम से बदसलूकी के आरोपी किसान को प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है. प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

दरअसल, पूरा मामला अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र का है. किसान पप्पू सिंह के मुताबिक, जमीन की पहले दो बार नपत हो चुकी है. एक बार फिर राजस्व टीम जमीन की नाम करने पहुंची. पप्पू सिंह का कहना है कि जब उन्होंने राजस्व टीम से बातचीत की तो टीम में शामिल लेखपाल और कानूनगो ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें झूठे मुकदमे फसाने की धमकी दी.

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एसडीएम पर दबंगई का आरोप

किसान के मुताबिक, राजस्व टीम के जाने के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी कोल ठाकुर गजेंद्र पाल सिंह ने उनके साथ दबंगई की. जब किसान ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्हें बड़े मुकदमें में फंसाने की धमकी दी. किसान ने अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं. साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें झूठे मुकदमें में फंसाया जा सकता है. किसान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है.

खुद पर लगे आरोपों पर क्या बोले SDM

वहीं खुद लगे आरोपों पर एसडीएम गजेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि राजस्व टीम जब जमीन की पैमाइश कर रही थी, तब कुछ दबंगों ने टीम से बदसलूकी की. एसडीएम ने बताया कि आरोपियों ने वीडियो बनाते हुए राजस्व टीम के साथ बदसलूकी की. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी. नियमानुसार कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया है.

फिलहाल पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई शिकायत नहीं दी गई है. अब देखना होगा क्या उप जिलाधिकारी ठाकुर गजेंद्र पाल सिंह के द्वारा कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर नहीं.

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