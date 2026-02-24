हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अलीगढ़ में घर के अंदर अधजले अवस्था में मिले कपल, प्रेमी की मौत, प्रेमिका गंभीर, जांच शुरू

अलीगढ़ में घर के अंदर अधजले अवस्था में मिले कपल, प्रेमी की मौत, प्रेमिका गंभीर, जांच शुरू

Aligarh News in Hindi: ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमान गेट इलाके स्थित एक घर के अंदर से प्रेमी और प्रेमिका अधजले अवस्था में मिले. प्रेमी की मौत हो गई, प्रेमिका को हायर सेंटर दिल्ली रेफर किया गया.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 24 Feb 2026 11:32 PM (IST)
अलीगढ़ के ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के तुर्कमान गेट इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां प्रेमी और प्रेमिका अधजले अवस्था में मिले. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां प्रेमी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं प्रेमिका को गंभीर हालत में हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया गया. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य संकलित करते हुए जांच शुरू कर दी है.

बताया गया कि, प्रेमी फरमान अपनी प्रेमिका के पति वसीम के घर के अंदर बने कारखाने में काम करता था. कारखाना मालिक वसीम ने 2 साल पहले उसे अपने कारखाने से निकाल दिया था. प्रेमिका के परिजनों नदीम ने बताया कि परिवार के सभी लोग उसकी शादीशुदा भाभी नाजरीन को घर पर अकेला छोड़कर सुबह करीब 4:00 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे. तभी युवक फरमान उनके घर पहुंचा और घर के अंदर आग लगा दी. जिसमें उसकी भाभी और युवक फरमान बुरी तरह से झुलस गए.

प्रेमी की मौत महिला को किया गया रेफर

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भिजावाया. डॉक्टरों ने फरमान को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल महिला की हालत को नाजुक देखते हुए डॉक्टर प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं.

पुलिस हर पहलुओं से कर रही मामले की जांच

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस सभी पहलुओं, आत्महत्या, हादसा या अन्य किसी साजिश की जांच कर रही है. इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि थाना कोतवाली नगर में 23 फरवरी 2026 को शाम 07.00 बजे थाना कोतवाली अन्तर्गत चौकी तुर्कमान गेट से वसीम के घर से दो व्यक्तियों फरमान तथा नाजरीन पत्नि वसीम के झुलसने की सूचना प्राप्त हुई. पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मजरुब को अस्पताल के लिए भेजा गया. जहां फरमान की मृत्यु हो गई. जबकि नाजरीन को अग्रिम विधिक उपचार के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है. प्रथम दृष्टया मौके पर अन्य तीसरे व्यक्ति के मौके पर होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है.
Published at : 24 Feb 2026 11:32 PM (IST)
