अलीगढ़: DM ऑफिस में तालाबंदी को लेकर बवाल, पुलिस से भिड़े सपा और कांग्रेस नेता, क्या है मामला?

अलीगढ़ जिले में एनसीईआरटी लागू करने के समर्थन में तालाबंदी करने आए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी की झड़प हो गई. जिसके बाद पुलिस ने तालाबंदी के कार्यक्रम को नाकाम बना दिया. इस दौरान जबरन तालाबंदी के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के छात्र सभा महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती और कांग्रेस नेता राजा भैया को हिरासत में लिया.

कांग्रेस और सपा के संयुक्त ज्ञापन में तीन दिन का अल्टीमेट दिया गया था. अल्टीमेटम के बाद सपा और कांग्रेस के नेता शुक्रवार (24 अप्रैल) दोपहर 12:00 बजे डीएम कार्यालय के गेट की तालाबंदी करने आए थे. तालाबंदी के दौरान पुलिस से झड़प हुई जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस और सपा के नेताओं को पकड़ कर लिया. इस दौरान कांग्रेस और सपा के नेताओं ने नारेबाजी की. पुलिस ने करीब 2 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता को हिदायत देकर थाने से छोड़ दिया.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अधिकारियों पर गंभीर आरोप

इसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा मौजूदा अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस के नेता राजा भैया ने कहा, ''शिक्षा माफियाओं के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं, यही वजह है कि एनसीईआरटी की किताबें स्कूलों में लागू नहीं हो पा रही है, इसका फायदा शिक्षा माफियाओं को हो रहा है. 3 दिन पहले अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि जो आदेश जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा दिया गया है उसे लागू करें और ऐसा नहीं हुआ तो वह तालाबंदी करेंगे. हिरासत में लेने से हमारे हौसले परास्त नहीं होंगे.''

किसी कीमत पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे- कांग्रेस

कांग्रेस नेता राजा भैया ने चेतावनी देते हुए कहा, ''आगे आने वाले समय में अलीगढ़ बीएसए को बंधक बनाया जाएगा. जल्द ही एनसीईआरटी की किताबें हर स्कूल में लागू नहीं की गई तो अगला नंबर बीएसए अलीगढ़ का है. किसी कीमत पर शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.

अधिकारी और सरकार बंदरबांट का खेल कर रहे- सपा

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर सपा नेता मोहसिन मेवाती ने आरोप लगाते हुए कहा, ''अधिकारी और सरकार बंदरबांट का खेल कर रहे हैं. गरीब मजलूम परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं. शिक्षा माफिया के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही हम दम लेंगे.''

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