उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है. जहां एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर फारुख अंसारी इस मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. ये घटना उस समय हुई जब वो अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अस्पताल जा रहे थे. तभी अचानक उनकी गर्दन पर मांझा लिपट गया.

ये घटना बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रसलगंज इलाके की है. जहां जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर फारुख अंसारी अस्पताल जा रहे थे. तभी रसलगंज इलाके से गुजरते समय अचानक सड़क पर उड़ता हुआ चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में आ फंसा. तेज धार वाले मांझे ने पलक झपकते ही गर्दन को जकड़ लिया.

डॉक्टर की गर्दन में लिपटा चाइनीज़ मांझा

डॉक्टर ने बचने के लिए तत्परता दिखाते हुए मांझे को हाथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनकी एक अंगुली बुरी तरह कट गई और हाथ में गहरी चोट आ गई. जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुँच गए और उन्हें मांझे से बचाया और तुरंत उन्हें जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज लेकर गए.

डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया लेकिन, उनकी उंगली का घाव काफी गहरा था, जिससे उनके हाथ की नसों को भी नुकसान पहुंचा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेषज्ञ सर्जरी की जरूरत बताई गई. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है.

चाइनीज़ मांझे की बिक्री को लेकर उठे सवाल

इस घटना सामने आने के बाद शहर में एक बार फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रशासन की ओर से कई बार अभियान चलाकर चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में इसकी उपलब्धता बनी हुई है. जो बेहद परेशान करने वाली बात है.

बीते कुछ समय में चाइनीज़ मांझे की वजह से कई दर्दनाक घटनाएं भी देखने को मिली है. कई बार तो इसकी वजह से लोगों की जान तक चली गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ़ कहा है कि इसकी वजह से अगर किसी की मौत हो ती है तो उसे हत्या जैसा गंभीर मामला माना जाएगा. इसके साथ ही चाइनीज़ मांझा बनाने, बेचने और इसका इस्तेमाल करने पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

