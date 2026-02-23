हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: चाइनीज मांझे की चपेट में आया डॉक्टर, अस्पताल जाते हुए गर्दन में लिपटा, बचाव में कटी उंगली

अलीगढ़: चाइनीज मांझे की चपेट में आया डॉक्टर, अस्पताल जाते हुए गर्दन में लिपटा, बचाव में कटी उंगली

Aligarh News: डॉक्टर फारुख अंसारी घर से अस्पताल के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा लिपट गया. उन्होंने ख़ुद को बचाने की कोशिश में हाथ से रोका तो उनकी उंगली कट गई.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है. जहां एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर फारुख अंसारी इस मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए. ये घटना उस समय हुई जब वो अपने घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अस्पताल जा रहे थे. तभी अचानक उनकी गर्दन पर मांझा लिपट गया. 

ये घटना बन्नादेवी थाना क्षेत्र के रसलगंज इलाके की है. जहां जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर फारुख अंसारी अस्पताल जा रहे थे. तभी रसलगंज इलाके से गुजरते समय अचानक सड़क पर उड़ता हुआ चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में आ फंसा. तेज धार वाले मांझे ने पलक झपकते ही गर्दन को जकड़ लिया. 

डॉक्टर की गर्दन में लिपटा चाइनीज़ मांझा

डॉक्टर ने बचने के लिए तत्परता दिखाते हुए मांझे को हाथ से हटाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उनकी एक अंगुली बुरी तरह कट गई और हाथ में गहरी चोट आ गई. जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुँच गए और उन्हें मांझे से बचाया और तुरंत उन्हें जवाहर लाल मेडिकल कॉलेज लेकर गए. 

डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया लेकिन, उनकी उंगली का घाव काफी गहरा था, जिससे उनके हाथ की नसों को भी नुकसान पहुंचा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने विशेषज्ञ सर्जरी की जरूरत बताई गई. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

चाइनीज़ मांझे की बिक्री को लेकर उठे सवाल

इस घटना सामने आने के बाद शहर में एक बार फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं. प्रशासन की ओर से कई बार अभियान चलाकर चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में इसकी उपलब्धता बनी हुई है. जो बेहद परेशान करने वाली बात है. 

बीते कुछ समय में चाइनीज़ मांझे की वजह से कई दर्दनाक घटनाएं भी देखने को मिली है. कई बार तो इसकी वजह से लोगों की जान तक चली गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ़ कहा है कि इसकी वजह से अगर किसी की मौत हो ती है तो उसे हत्या जैसा गंभीर मामला माना जाएगा. इसके साथ ही चाइनीज़ मांझा बनाने, बेचने और इसका इस्तेमाल करने पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे

Published at : 23 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: चाइनीज मांझे की चपेट में आया डॉक्टर, अस्पताल जाते हुए गर्दन में लिपटा, बचाव में कटी उंगली
अलीगढ़: चाइनीज मांझे की चपेट में आया डॉक्टर, अस्पताल जाते हुए गर्दन में लिपटा, बचाव में कटी उंगली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रमजान के बीच रेनोवेशन! लखनऊ यूनिवर्सिटी की बारादरी मस्जिद के बाहर हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ आए हिन्दू
रमजान के बीच रेनोवेशन! लखनऊ यूनिवर्सिटी की बारादरी मस्जिद के बाहर हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ आए हिन्दू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Avimukteshwaranand News Live: '40 दिन तक हम काशी में हैं, जिस समय आएं आ जाएं', पुलिस की पूछताछ पर बोले शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
Live: '40 दिन तक हम काशी में हैं, जिस समय आएं आ जाएं', पुलिस की पूछताछ पर बोले शंकाराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
बिहार
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
ट्रेंडिंग
"केला 450 तो पपीता 400 रुपये किलो" रमजान में पाकिस्तान में सोने के भाव बिक रहे फल, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप
शिक्षा
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget