INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAligarh News: अलीगढ़ में चलती बस में चली गोली, सिक्योरिटी गार्ड की मौत, सिपाही और यात्री घायल

Aligarh News: अलीगढ़ में चलती बस में चली गोली, सिक्योरिटी गार्ड की मौत, सिपाही और यात्री घायल

Aligarh News In Hindi: बस में कासगंज निवासी सिक्यूरिटी गार्ड विनोद यादव अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर सवार थे. रास्ते में अचानक बस के फर्श पर बंदूक टकराने से धक्का लगा और उससे गोली चल गयी.

Written By : प्रदीप कुमार |  Updated at : 09 Jul 2026 09:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गुरूवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गभाना थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर मैनपुरी से दिल्ली जा रही बस में एक सिक्यूरिटी गार्ड अपनी ही बंदूक चलने से घायल हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही घायल को उतारने की कोशिश की,उसी बंदूक से एक और गोली चल गयी, जिसमें एक यात्री राजन और सिपाही रविन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

तीनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां सिक्यूरिटी गार्ड की मौत हो गयी, जबकि यात्री व सिपाही का इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है. मृतक गाजियाबाद में प्राइवेट सिक्यूरिटी गार्ड की नौकरी करता था. बस में गोली चलने से बाकी यात्रियों में दहशत भर गयी.

 क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, रोडबेज बस मैनपुर से दिल्ली जा रही थी. बस में कासगंज निवासी सिक्यूरिटी गार्ड विनोद यादव अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर सवार थे. रास्ते में अचानक बस के फर्श पर बंदूक टकराने से धक्का लगा और उससे गोली चल गयी, जो गार्ड के सीने में जा लगी. इस सूचना पर पुलिस ने जब बंदूक को गार्ड से अलग करने की कोशिश की तो एक और फायर हो गया. जिसमें सिपाही रविन्द्र और एक यात्री राजन के पैर में गोली लगने से घायल हो गए. इसके बाद मौके पर आर्म मोहरिर्र को बुलाकर असलाह और कारतूस अलग किये और तीनों को जिला अस्पताल भिजवाया गया.

यह भी पढ़ें: Baghpat News: बागपत डबल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, वरुण लुहारी हत्याकांड में सोहनलाल का भाई दीपक गिरफ्तार

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि बस में दुर्घटनावश गोली चलने से प्राइवेट सिक्यूरिटी गार्ड विनोद यादव की मौत हुई है. जबकि घायल सिपाही और एक यात्री का इलाज जारी है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके अलावा पूरे मामले की जांच की जा रही है.

इस घटना के बाद सार्वजनकि वाहनों में इस तरह से असलहा लेकर चलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं. साथ ही जिनके पास लाइसेंस हैं उन्हें उसके इस्तेमाल और रख-रखाव का अनुभव है या नहीं ये बात भी उठ रही है. कई यात्रियों ने घटना को लेकर बेहद डरावना बताया है.

यह भी पढ़ें: Deoria News: देवरिया में IGRS जांच के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ी, मौत के बाद परिजनों ने SDM को बनाया बंधक

Published at : 09 Jul 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Roadways Bus UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: अलीगढ़ में चलती बस में चली गोली, सिक्योरिटी गार्ड की मौत, सिपाही और यात्री घायल
अलीगढ़ में चलती बस में चली गोली, सिक्योरिटी गार्ड की मौत, सिपाही और यात्री घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बारिश का कहर! गाजियाबाद में 1 बच्ची, बुलंदशहर में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 की मौत, नोएडा बेहाल
बारिश का कहर! गाजियाबाद में 1 बच्ची, बुलंदशहर में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 की मौत, नोएडा बेहाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Baghpat News: बागपत डबल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, वरुण लुहारी हत्याकांड में सोहनलाल का भाई दीपक गिरफ्तार
बागपत डबल मर्डर केस में बड़ा एक्शन, वरुण लुहारी हत्याकांड में सोहनलाल का भाई दीपक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: वीरांगना रानी अवंती लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण, सिटी डेवलपमेंट प्लान होगा विकसित- CM
बांदा: वीरांगना रानी अवंती लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण, सिटी डेवलपमेंट प्लान होगा विकसित- CM
Advertisement

वीडियोज

Shivangi Joshi के आंसुओं पर Harshad Chopda का तीखा रिएक्शन
Shivangi Joshi के आंसुओं पर भड़के Harshad Chopda
Gautami ने खोला Content Creation का सच, बोलीं- मेहनत दिखती नहीं, लेकिन होती बहुत है
'Yeh Rishta Kya Kehlata Hai' में फिर आएगा Mega Leap? सेट के Renovation से तेज हुईं चर्चाएं
Riteish Deshmukh ने बताया कैसे बनाई अपनी अलग पहचान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक, थाने समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले
शरीफ के बलूचिस्तान दौरे के दिन बलूच लड़ाको ने कब्जाया शहर; बैंक समेत सरकारी इमारतें आग के हवाले
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
47 छक्के, 22 चौके... टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक, टीम ने बना डाले 417 रन
47 छक्के, 22 चौके... टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने जड़ा दोहरा शतक, टीम ने बना डाले 417 रन
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
मानसून ने लिया प्रचंड रूप, देश के 18 राज्यों में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget