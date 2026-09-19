अलीगढ़: 'आश्वासन नहीं न्याय...', शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास

अलीगढ़ में 68500 शिक्षक भर्ती 2018 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के मेरिस रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया. एटा से लेकर कई जिलों से पहुंचे दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2018 की भर्ती में आरक्षण में विसंगति बरती गई.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिव्यांगजन, OBC,भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ न देकर सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया. पिछले 8 साल से वो न्याय के लिए भटक रहे हैं. हाथों में तख्ती लिए प्रदर्शनकारी मंत्री जी फोन उठाओ, पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाओ के नारे लगाते रहे.

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प्रदर्शनकारियों ने बताया अपना दर्द

प्रदर्शन में शामिल संजय उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने बताया, जनपद एटा से आया हूं. हम 68500 शिक्षक भर्ती 2018 में 5% आरक्षण की छूट के लिए पिछले 8 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं. 2018 की भर्ती में आरक्षण विसंगति हुई. दिव्यांगजन, OBC, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - इन चारों वर्गों को आरक्षण से वंचित करके सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया.

उन्होंने कहा कि "मैं मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जैसे दिव्यांगों को आरक्षण से वंचित करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं. 2018 से हम न्याय के लिए भटक रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिला. मैं अपनी इसी गाड़ी से अलीगढ़ और लखनऊ में मंत्री जी के आवास पर कम से कम 20 बार मिल चुका हूँ, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं मिला. हमारी बात सुनी तो जाती है, लेकिन मंत्री जी के अधिकारी गोल-गोल घुमा कर मंत्री जी को बहकाने का काम करते हैं."

समस्याओं के समाधान की मांग

यह भी कहा, "हम कम शब्दों में यही अनुरोध करेंगे कि हमारी समस्या का समाधान करें. 8 साल हो गए भटकते-भटकते. आज हम ये ठान के आए हैं कि माननीय मंत्री जी हमसे मिलें. आश्वासन देते-देते 8 साल हो गए, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा. अगर आज न्याय नहीं होता है तो हम यहीं से मंत्री जी की विधानसभा जाएंगे. हमारा धरना लखनऊ में भी चल रहा है और आज हम अलीगढ़ की धरती पर उतरे हैं. न्याय मिलने तक हम यहीं रहेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं."

इसी तरह प्रदर्शनकारी सुखवीर ने कहा कि हम लोग 68500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी हैं. हम लोग उन्नाव, गाजीपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, लखनऊ, अलीगढ़ सभी जिलों से आए हुए हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग से हम जीत चुके हैं, आयोग ने माना है कि हमारे साथ आरक्षण विसंगति हुई है.

'9 दिन बीत गए पर नहीं हुआ कोई समाधान'

उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक हुई थी. उस बैठक में अधिकारियों ने खुद माना कि हाँ इनके साथ गलती हुई है, इनको 5% की छूट मिलनी चाहिए थी लेकिन 9 दिन बीत गए हैं आज तक कोई आदेश नहीं आया. हम लोग पिछले 2 दिन से यहाँ अलीगढ़ में मंत्री जी के आवास पर बैठे हैं.

यह भी कहा कि मंत्री जी लखनऊ जाते हैं तो हम अलीगढ़ आ जाते हैं, मंत्री जी अलीगढ़ आते हैं तो हम लखनऊ चले जाते हैं. वो हमसे मिलने को तैयार नहीं हैं. हमारा ये कहना है कि अगर आप यहीं से हमें खदेड़ोगे तो हम सीधे आपकी विधानसभा में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और अपनी बात रखेंगे. जब तक हमें 5% आरक्षण की छूट नहीं मिल जाती, तब तक ये अनवरत धरना जारी रहेगा.

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