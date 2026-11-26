उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रह रहे 12 बांग्लादेशी मूल के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि सभी ने बांग्लादेश की सीमा को अवैध तरीके से पार कर भारत में प्रवेश किया था. इसके बाद अलग-अलग रास्तों से होते हुए अलीगढ़ पहुंचे और थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के हड्डी गोदाम इलाके में अपना ठिकाना बना लिया.

पुलिस की गोपनीय जांच और सूचना के आधार पर एसपी सिटी आदित्य बंसल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई.पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.

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भारत के पहचान पत्र बरामद

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए सभी 12 लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं. प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने अपना संबंध बांग्लादेश के बादीपुर जिले से बताया है. पुलिस को जांच के दौरान इनके पास से भारतीय पते पर तैयार कराए गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाते और ईपीएफओ कार्ड सहित अन्य कागजात शामिल हैं. इन दस्तावेजों के मिलने के बाद पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इन्हें किस माध्यम से और किन लोगों की मदद से तैयार कराया गया था.

पुलिस को मिली थी सूचना

बताया जा रहा है कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी मूल के लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद अलीगढ़ में रह रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर जानकारी जुटाई. इसके बाद एसपी सिटी आदित्य बंसल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के मोबाइल फोन भी मिले हैं. इनमें बांग्लादेश में रहने वाले उनके परिजनों के साथ फोन पर बातचीत और मैसेज के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है. पुलिस इन मोबाइल फोन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी भारत में कब और किस रास्ते से दाखिल हुए थे.

नेटवर्क की तलाश शुरू

इसके अलावा इनके भारत आने में किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह की भूमिका तो नहीं रही, इस पहलू पर भी जांच की जा रही है,पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं में थाना रोरावर में मुकदमा दर्ज कराया है. गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

फिलहाल पुलिस बरामद दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपियों ने भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज किस प्रकार हासिल किए और इनका इस्तेमाल किन-किन कार्यों में किया गया.

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