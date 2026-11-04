अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे UP चुनाव! बोले- 'अब सीधा CM पद की शपथ लूंगा'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐळान कर दिया है. वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है. उन्होंेन कहा कि पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था लेकिन मुख्यमंत्री बने थे और यह शुभ है. इसलिए इस बार भी सीधा सांसद से वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

इसके अलावा, अखिलेश यादव ने सरकार बनने पर काशी में मेट्रो की सौगात देने, वरुणा को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ अपने शासनकाल में किसानों को उचित मुआवजा देने का भरोसा दिया.

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'धीरेंद्र शास्त्री के आश्रम पर चले बुलडोजर'- अखिलेश यादव

भगवान श्रीकृष्ण को लेकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री द्वारा दिए गए बयान पर जब एबीपी न्यूज ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने श्रीकृष्ण के लिए ऐसा कहा है उनके सभी कार्यक्रम बंद कर देने चाहिए. नकली सनातनियों की ऐसी बात से पूरा देश दुखी है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके आश्रम पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए.

OP राजभर पर क्या बोले अखिलेश?

इसके अलावा, यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "उनकी ओटीपी कहीं और से आती है." माफिया वाले दावे पर भी तंज कसते हुए अखिलेश बोले- "कैबिनेट में बैठे माफिया वालों को वह डराना चाहते हैं और उन्हें 50 सीट चाहिए तो वह माफिया का रोल डराने के लिए प्ले करेंगे."

'आजमगढ़ और वाराणसी दोनों जीतेगी सपा'

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से बहुत दुखी है और निश्चित ही जनता का विश्वास जीतकर समाजवादियों की सरकार बनेगी. बनारस और आजमगढ़ का लौंगलता खाकर हम मुंह मीठा करेंगे क्योंकि हम दोनों जगह की सीट जीतने जा रहे हैं.

'यूपी के मंत्रियों के कटेंगे टिकट'

अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों का टिकट कटने जा रहा है. खुद मुख्यमंत्री टिकट काटेंगे. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण के हिसाब से 12000 नौकरियां छीनी हैं. स्कूलों में शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं इसलिए बीजेपी हटे संकट मिटे.

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