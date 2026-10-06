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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडWATCH: '...तो हम संसद कर लेते', हिरासत में लिए गए तो अखिलेश ने लिए मजे, Video Viral

WATCH: '...तो हम संसद कर लेते', हिरासत में लिए गए तो अखिलेश ने लिए मजे, Video Viral

CEC के खिलाफ INDIA Bloc के मार्च के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया. इस दौरान अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Oct 2026 01:22 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मंगलवार, 6 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया. इस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक बस में बिठाया. बस में बैठने के दौरान का अखिलेश का एक वीडियो सामने आया है इसमें वह बस ड्राइवर और आसपास के लोगों से बात करते दिख रहे हैं. 

1 मिनट 16 सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि अखिलेश को संभवतः बस ड्राइवर यह जानकारी दे रहे हैं कि जहां उनकी बस रुकी है वह संसद के आसपास का इलाका है. 

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इसके जवाब में अखिलेश ने कहा- पार्लियामेंट शुरू कर दें, हम हाउस अटेंड कर लेते. फिर पत्रकारों से मुखातिब अखिलेश ने कहा- अभी पुलिस हमें ज्ञानेश जी से मिलाने ले जा रही है. उन्होंने कहा है कि वह व्यक्तिगत इस्तीफा देंगे, ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे.

कन्नौज सांसद ने यूपी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हम यूपी में चोरी नहीं होने देंगे. पीडीए प्रहरी, यूपी में वोट चोरी रोकेंगे. 

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अखिलेश यादव ने एक्स पर भी किया पोस्ट

इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश के अधिकृत अकाउंट से भी प्रतिक्रिया दी गई. हिरासत और प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए अखिलेश ने लिखा- जो देश की खातिर हैं लड़ते वो गिरफ़्तारी से नहीं हैं डरते BJP ही CEC है. देश का एकमत, CEC दे त्यागपत्र! ‘ONE NATION, ONE ELECTION’ की थोथी बात करनेवालों का असली मंसूबा और ‘चंडीगढ़ी चाल’ ये है कि एक बार में ही चुनाव कराकर सब निपटा दो, बार-बार घपला करने की ज़रूरत ही न पड़े.

सपा चीफ ने लिखा कि घपला-घोटाला जितनी कम बार होगा, पकड़े जाने की आशंका भी उतनी ही कम होगी. दरअसल ONE NATION, ONE ELECTION की जगह, इन भाजपाइयों को कहना चाहिए ‘ONCE CORRUPTION, ONCE ELECTION’. मतलब अब केवल एक और बार ही चुनाव करवाने की साज़िश है, फिर कभी चुनाव होगा ही नहीं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav UP News Up Politics India Bloc
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