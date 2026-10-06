WATCH: '...तो हम संसद कर लेते', हिरासत में लिए गए तो अखिलेश ने लिए मजे, Video Viral
CEC के खिलाफ INDIA Bloc के मार्च के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया. इस दौरान अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मंगलवार, 6 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया. इस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस ने एक बस में बिठाया. बस में बैठने के दौरान का अखिलेश का एक वीडियो सामने आया है इसमें वह बस ड्राइवर और आसपास के लोगों से बात करते दिख रहे हैं.
1 मिनट 16 सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि अखिलेश को संभवतः बस ड्राइवर यह जानकारी दे रहे हैं कि जहां उनकी बस रुकी है वह संसद के आसपास का इलाका है.
इसके जवाब में अखिलेश ने कहा- पार्लियामेंट शुरू कर दें, हम हाउस अटेंड कर लेते. फिर पत्रकारों से मुखातिब अखिलेश ने कहा- अभी पुलिस हमें ज्ञानेश जी से मिलाने ले जा रही है. उन्होंने कहा है कि वह व्यक्तिगत इस्तीफा देंगे, ऐसे इस्तीफा नहीं देंगे.
कन्नौज सांसद ने यूपी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हम यूपी में चोरी नहीं होने देंगे. पीडीए प्रहरी, यूपी में वोट चोरी रोकेंगे.
INDIA Bloc मार्च की अनोखी तस्वीर, सपा की लाल टोपी पहने नजर आए बंगाल के सांसद
https://t.co/rinT51hzYv— Anand Bhadauria (@BhadauriyaAnand) October 6, 2026
अखिलेश यादव ने एक्स पर भी किया पोस्ट
इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश के अधिकृत अकाउंट से भी प्रतिक्रिया दी गई. हिरासत और प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए अखिलेश ने लिखा- जो देश की खातिर हैं लड़ते वो गिरफ़्तारी से नहीं हैं डरते BJP ही CEC है. देश का एकमत, CEC दे त्यागपत्र! ‘ONE NATION, ONE ELECTION’ की थोथी बात करनेवालों का असली मंसूबा और ‘चंडीगढ़ी चाल’ ये है कि एक बार में ही चुनाव कराकर सब निपटा दो, बार-बार घपला करने की ज़रूरत ही न पड़े.
सपा चीफ ने लिखा कि घपला-घोटाला जितनी कम बार होगा, पकड़े जाने की आशंका भी उतनी ही कम होगी. दरअसल ONE NATION, ONE ELECTION की जगह, इन भाजपाइयों को कहना चाहिए ‘ONCE CORRUPTION, ONCE ELECTION’. मतलब अब केवल एक और बार ही चुनाव करवाने की साज़िश है, फिर कभी चुनाव होगा ही नहीं.