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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपंकज चौधरी का टिकट पक्का नहीं होने दे रहे CM? अखिलेश यादव का बड़ा दावा

पंकज चौधरी का टिकट पक्का नहीं होने दे रहे CM? अखिलेश यादव का बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीत मतभेद को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा लड़ाई सिर्फ दिल्ली-लखनऊ की नहीं गोरखपुर में भी है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Nov 2026 11:41 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना बड़ा हमला किया है. उन्होंने दोनों नेताओं के बीच तनाव होने का दावा किया और आरोप लगाया कि यूपी में सिर्फ दिल्ली और लखनऊ के बीच ही लड़ाई नहीं है बल्कि गोरखपुर के अंदर भी बीजेपी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. 

एक्स पर पोस्ट में अखिलेश ने इशारों में दावा किया कि सीएम योगी, पंकज चौधरी की टिकट पक्की नहीं होने दे रहे हैं. पोस्ट के अंत में सपा चीफ ने यह भी लिखा कि अगर ऐसा नहीं है है तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले अपना टिकट घोषित करें.

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अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिखे निशाना साधते हुए कहा कि 'जिनकी ख़ुद की टिकट उनके अपने ही पड़ोसी पक्की नहीं होने दे रहे हैं, वो चुप ही रहें तो ही उनका सम्मान बचा रहेगा. 

उन्होंने जो टीका-टिप्पणी की है वो भी किसी ‘दुष्मुखी’ के वचनों से प्रेरित लगती है. भगवान कृष्ण के एक अन्य परमार्थी नाम ‘रणछोड़’ को नकारात्मक भाव में प्रयुक्त करके उन्होंने साबित कर दिया है कि उनका ज्ञान कितना सीमित, संकीर्ण व समाज के लिए किस हद तक घातक है. 

'गोरखपुर की जनता को सब दिख रहा'

सपा चीफ ने कहा कि रही बात लोकसभा से सीधे मुख्यमंत्री बनने की तो वो यह कहकर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, गोरखपुर वाले इस पुरानी रार-तकरार को समझते हैं. गोरखपुर की जनता को सब दिख रहा है, वो काला चश्मा लगाए नहीं बैठी है. अब दिल्ली-लखनऊ की ही आपसी लड़ाई नहीं, गोरखपुर के अंदर भी भाजपा में वर्चस्व की अंदरूनी लड़ाई ‘लिखा-पढ़ी’ में बाहर आ गई है.

उन्होंने कहा कि नोटिस देनेवालों का उप्र का प्रबुद्ध समाज भूला नहीं है. हमने कभी जो प्रश्न पूछे थे आज फिर पूछ रहे हैं क्योंकि तबसे लेकर आज तक ये प्रश्न अनुत्तरित ही रहे हैं:
- 5 बड़ा या 7?
- विधानसभा बड़ी या लोकसभा?
- ⁠राज्य का मंत्री बड़ा या केंद्र का?
- ⁠प्रदेश का अध्यक्ष बड़ा या देश का? 

यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि जिनके नाम का पर्यायवाची ही ‘कमल’ हो, वो ही आपसी लड़ाई में कमल का निशान पाने के लिए तरस जाएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भाजपा का सबसे पहला टिकट वो अपना ही घोषित करें. इति ध्वस्तम्!!!'

अखिलेश यादव अक्सर ये दावा करते रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच मतभेद रहता हैं. बीते दिनों जब उनसे 2027 में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा की बीजेपी प्रदेश में हैट्रिक लगाएगी और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Nov 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
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