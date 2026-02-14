हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पहन ले कोई जैसे भी चोले...', सदन में CM योगी ने दिया था बयान अब अखिलेश यादव ने किया पलटवार

'पहन ले कोई जैसे भी चोले...', सदन में CM योगी ने दिया था बयान अब अखिलेश यादव ने किया पलटवार

UP News: विधानसभा में शंकराचार्य को लेकर दिए गए CM योगी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है. अखिलेश यादव ने इसे अपमानजनक बताते हुए सरकार पर अहंकार और धर्म के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Feb 2026 11:09 AM (IST)
यूपी में इन दिनों सियासत सर चढ़ कर बोल रहा है. विधानसभा चुनाव तो अगले साल होने वाले हैं इससे सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच शंकराचार्य को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. 13 फरवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया.

सदन में मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?

विधानसभा में 13 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी शंकराचार्य कानून से ऊपर नहीं है. उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे अभद्र और निंदनीय करार दिया. उन्होंने कहा कि सदन में दिया गया यह बयान हमेशा के लिए दर्ज हो गया है.

अखिलेश यादव का पलटवार

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान इतना निंदनीय है कि निंदनीय शब्द भी स्वयं को निंदनीय महसूस करेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोल देती है.

उन्होंने आगे लिखा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना, शाब्दिक हिंसा है और पाप भी. ऐसा कहने वाले के साथ-साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं. जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी."

महाकुंभ की मौतों के आंकड़ों पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने महाकुंभ की मौतों के आंकड़ों और मुआवजे को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सच्चे आंकड़े नहीं बताए जा रहे और कैश मुआवजे में भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाला गया है. उन्होंने कहा कि जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा, उनका पैसा कहां गया, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए. अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाने वालों को किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है.

अहंकार बोलता है तो संस्कार विकार में बदल जाते हैं- अखिलेश यादव

अखिलेश ने मुख्यमंत्री के ‘कानून का शासन’ वाले शब्द प्रयोग पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने तंज किया कि क्या इस शब्द को बदलने के लिए दोबारा सदन बुलाया जाएगा या प्रायश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जब इंसान नहीं बल्कि अहंकार बोलता है तो संस्कार विकार में बदल जाते हैं. समाज में मान-सम्मान खोने वाले नेताओं के लिए कहावत बन जाती है कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला. उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता इसका राजनीतिक जवाब देगी.

Published at : 14 Feb 2026 11:09 AM (IST)
Akhilesh Yadav UP NEWS
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

