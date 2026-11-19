उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "वे गोरखपुर में आए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह यूरोप में आ गए हैं. उन्हें यहां भाजपा के झूठे वादों वाला स्पेन भी दिखाई दे रहा है और वेनिस भी दिखाई दे रहा है."

गोरखपुर के चौरीचौरा में 18 नवंबर (बुधवार) को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अजय सिंह टप्पू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. इसके पहले उन्होंने एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक 20 किमी लंबा रोड शो किया. इस दौरान उनका जगह-जगह स्वागत किया गया.

यह भी पढ़ें: नोएडा में ग्रीन बेल्ट पर चला बुलडोजर, विरोध में लोगों ने JCB पर किया हमला

बीजेपी सरकार पर निशाना

चौरीचौरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर में गोरखधंधा चल रहा है. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है. गोरखपुर में कानून व्यवस्था सबसे अधिक खराब है. यहां पर एक ऐसी घटना हो गई है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं होगी. पुलिस के आतंक और अन्याय की वजह से लोग शहीद हुए हैं. आज गोरखपुर में सबसे अधिक अन्याय कोई कर रहा है, पुलिस ने एक ब्राह्मण परिवार का अपमान ही नहीं किया, बल्कि उसे जूता भी चटवाया.

उन्होंने आगे कहा स्कूल बंद किए 36 हजार और दारू के ठेके खोले 27 हजार. विरासत में गद्दी तो एक बार मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती है. जो मुख्यमंत्री कभी बिजली बनाना नहीं जानता हो. बिजली देना तो दूर बिजली का कारखाना नहीं लगना कारखाना लगाना तो दूर कारखाने का नाम आज तक नहीं ले पाए. वह लोग सिर्फ बिजली के रेट बढ़ाए हैं. कभी उनके मुंह से आपने बिजली का नाम सुना? कमाल तो यह है, कि जब अभी हम भाषण दे रहे हैं, तो इंटरनेट काट दिया है. अभी हिसाब किताब शुरू हुआ है.

परिवारवाद पर निशाना

अखिलेश ने परिवावाद के आरोप पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग विरासत की बात कर रहे हैं, उनके पास तीन बस और एक ट्रक था. यह कैसे चले उसका इंतजाम करना चाहते थे. बताओ सबसे पहले परिवारवाद किसने शुरू किया है? परिवारवाद इन्हीं से शुरू हुआ है. उस समय जो सबसे सम्मानित थे वह उनके परिवार के थे. उनका साथ न मिलता, तो कभी भी इन्हें गद्दी नहीं मिलती. सिर्फ गाड़ी नहीं इन्हें सीट भी मिली है. कोई मुझे इतना बता दे इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे होता है?

सीएम योगी पर निशाना

सीएम योगी पर निशाना साधते हुए बोले, "कई योगी साधु संत होते हैं. सालों साल लगता है, तब पद के अधिकार मिल पाते हैं. लेकिन क्या कारण था, जब पीठ से हजारों साधु-संत सालों से जुड़े थे, उनको मौका नहीं मिला और उनके उत्तराधिकारी कौन बना आज के जो मुखिया हैं, वह उत्तराधिकारी बना दिए गए. 50 साल के संन्यासी को मठ नहीं मिला. किसको मिला, जो 4 साल के अंदर आकर बैठ गए. सवाल यह है कि इन्हें किस योग्यता से किस कारण चुना गया. सच्चाई बहुत सारे साथी जानते होंगे. यह तो नकली संत थे असली संत कोई और रहा है आपको पता होना चाहिए."

चौरीचौरा का इतिहास बताया

अखिलेश यादव ने चौरीचौरा के इतिहास पर जिक्र करते हुए कहा- चौरीचौरा का इतिहास है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब चौरीचौरा की जनता ने इतिहास बनाने का काम किया था. आजादी के 1857 के बाद अजादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर कूदे. दुनियाँ के इतिहास में चौरीचौरा का आंदोलन दर्ज हो गया. यहां के लोग शहीद हुए. हमारे अमर बलिदानी बंधु सिंह याद हैं. विनय सिंह बिन्नू की 10वीं पुण्यतिथि पर मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला. एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में एक घन्टा लगता है. लेकिन इतना जनसैलाब उमड़ पड़ा.

2027 चुनाव के पहले की तैयारी है. अभी चुनाव की तारीख नहीं आयी है. अगर आज वोट पड़ जाए तो काशी का डबल जीरो गोरखपुर में होगा. गोरखपुर में आकर लगा की गोरखपुर नहीं यूरोप की यात्रा के आया हूं. यहां पर भाजपा के झूठे वादों वाला स्पेन और वेनिस भी है. अभी कुछ दिन पहले कुछ घण्टो पानी बरसा था और पानी घरों में चला गया था. मुझे याद आ रहा है कि कहा गया था कि लखनऊ जैसी मेट्रो गोरखपुर में भी चलेगी. लेकिन यहां लोग नाव से चलते हैं.

सीएम योगी के सामान्य ज्ञान पर प्रश्न

सपा प्रमुख बोले-हमारे जो मुखिया हैं, वो वाचस्पति हैं. इतना कुछ उन्होंने पढा है कि बंगाल में वोट मांगने गए, तो कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा. कभी-कभी डबल डोज का असर भी हो जाता है. गोरखपुर और आसपास के लोगों से भी अपील करने आया हूँ कि आपके भविष्य और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है. लोकतंत्र बचेगा की नहीं. ये लोग वन नेशन, वन इलेक्शन की बात करते हैं. ये लोग वोटर लिस्ट ठीक नहीं कर पा रहे हैं. तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करेंगे.



वाचस्पति कह रहे थे कि 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कट रहे हैं, तो 31 हजार वोट हर 403 विधानसभा में कम हो जाएगा. उन्हें ये एहसास हो गया है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है. गोरखपुर में 500 स्कूल बंद हो गए. बारिश होती है, तो कक्षा ही नहीं लग पाती है. अपने जिले में सीएम में 500 स्कूल बंद हुए हैं. यूपी में 36 हजार स्कूल बंद हुए हैं. गांव में स्कूल बंद हो जाएंगे, तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे.

शिक्षक भर्ती पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षकों की नौकरी भी ले लेंगे. 69 हजार शिक्षकों की नौकरी में भी घोटाला हुआ है. ये लोग सुप्रीमकोर्ट तक गए, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही है, लेकिन सपा की सरकार पीडीए के लोग मिलकर बनाने जा रहे हैं. देश में पेपरलीक सबसे ज्यादा मे उत्तर प्रदेश में हुए हैं. 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं. पेपरलीक नहीं हुए हैं पेपरलीक कराए गए हैं और युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य किया गया है. आरक्षण को लेकर भेदभाव और लूट की गई है. बाबा साहेब की प्रतिमाए तोड़ी जा रही हैं. यूपी में 200 मूर्तियां तोड़ी गई और संविधान की किताब वाला हाथ सबसे अधिक तोड़ा गया है.

किसानों का मुद्दा उठाया

अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे उठाते हुए कहा- बताओ हमारे किसान भाइयों तमाम साथियों कभी डीएवीपी खाद की जरूरत पड़ी हो क्या मिल पाई? जो लोग कहते हैं विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती अब उन्हीं से जानना चाहते हैं कि बताओ हमारे किसानों को खाद क्यों नहीं दे रहा है. डीएपी क्यों नहीं दे रहे? खाद का रेट तो उतना ही है लेकिन वजन बताओ कितना है? डीएपी में पीडीए है, इसलिए उसका नाम नहीं लेते हैं. वो कहते हैं कि हमारी बेटी उत्तराखंड की नहीं होती, तो हम भैंस चरा रहे होते. बताओ गाय भैंस चराना कोई बुरी बात है? भाई अगर चाय अच्छी बनानी है, तो बताओ बिना दूध के चाय कैसे अच्छी बन जाएगी.

अखिलेश ने कहा कि हम कार्यक्रम में आए हैं. अजय कुमार सिंह टप्पू के और हमें बोलना पड़ा अजय कुमार सिंह बिष्ट के लिए. हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ा है. जब भी सपा को मौका मिलेगा. लोकसभा में हम उठा रहे हैं, लेकिन आधी-अधूरी नौकरी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं. हम पक्की नौकरी बनाने का काम करेंगे. पक्की नौकरी और पक्की वर्दी दिलाने का काम करेंगे. तभी हमारे अमर बलिदानी बाबू बंधू सिंह का सपना पूरा होगा जब पक्की वर्दी और पक्की नौकरी होगी.

आगरा एक्सप्रेस का किया जिक्र

सपा प्रमुख ने अपनी सरकार में बने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस का जिक्र करते कहा- इसलिए कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश कैसे बने एक्सप्रेस वे कैसे बने उसकी बात होनी चाहिए. खुशी है समाजवादियों को की आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने बनाया है. खुशी है, आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी ने बनाया है. समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड टाइम में बनाकर खड़ा कर दिया. आज तक का सबसे सस्ता एक्सप्रेस वे किसी ने बनाया है तो वह समाजवादी पार्टी ने बनाया है. गाजीपुर और बलिया को जोड़ने वाला समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो लोग चले होंगे, वह जानते होंगे. दोनों में चलकर देख लो. सबसे शानदार और अच्छा कोई है, तो वह आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे है. आज भी उससे शानदार एक्सप्रेसवे कोई नहीं है. लेकिन जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर चला होगा, वह जानता होगा वह एक्सप्रेस वे नहीं है. तेज रफ्तार से चलोगे, तो पेट में दर्द हो जाएगा.

कभी सुना है कि कितने का बना है 90 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 7 हजार करोड़ में बना है. हिसाब-किताब लगा लो. कितना पैसा लगा उस एक्सप्रेसवे में वह इसलिए लगा है, क्योंकि जिनको ठेका दिया, उन ठेके वालों से खुद अपना चंदा भी ले लिया है और यह मैं नहीं कहता हूं. यह बात मैं नहीं कह रहा हूं. जो देश की मीडिया रिपोर्ट है. जो समय-समय पर सर्वे करती है. जो समय-समय पर जानकारी करती है. उसकी रिपोर्ट बता रही है कि एक हाथ देना और एक हाथ लेने का सिलसिला चला है. वह रिपोर्ट यहां पर है. वह रिपोर्ट हमारे हाथ में है. वह छिपी नहीं है.

इसके अलावा उन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का मुद्दा भी उठाया, इसके अलावा बीजेपी सरकार में कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर तंज कसा.

यह भी पढ़ें: अखिलेश के रोड शो में आई JCB से BJP नेता के बेटे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा