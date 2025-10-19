उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थिति बांके बिहारी मंदिर फिर चर्चा के केंद्र में है. दरअसल इस बार 54 साल के बाद मंदिर का खजाना खोले जाने पर सियासत शुरू हो गयी है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट से तंज कसते हुए कहा कि इतना लालच ठीक नहीं है.

आज रविवार को भी बांके बिहारी मंदिर का खजाना जांच के लिए तहखाना खोला जाएगा. तकरीबन पांच घंटे तक जांच चलेगी.

अखिलेश यादव की पोस्ट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “भाजपा सरकार से करबद्ध आग्रह... कम-से-कम मंदिरों के खजाने तो छोड़ दें. इतना भी लालच अच्छा नहीं. दुर्भाग्यपूर्ण!" मंदिर के खजाने के बहाने अखिलेश यादव भाजपा और सरकार की मंशा पर शक जता रहे हैं. वैसे भी बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं. जिसका समर्थन अखिलेश यादव ने भी किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुल रहा तहखाना

बता दें कि मंदिर के तहखाना और खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार 18 अक्टूबर से ये कार्रवाई शुरू हुई है. मथुरा सर्कल अधिकारी संदीप सिंह के मुताबिक खजाने में बहुमूल्य और ऐतिहासिक वस्तुएं होने की सम्भावना है. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जा रही है. इसमें फायर और ASI की टीमें भी लगीं हैं.ये पहली बार है जब मंदिर का खजाना सार्वजनिक रूप से खोला गया है.

रविवार को पांच घंटे तहखाने में सर्वे होगा

खजाने की जांच के लिए तहखाना रविवार को भी खुलेगा. जिसमें टीमें पांच घंटे से अधिक समय तक उसमें रखे सामान को चेक करेंगी. जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. अभी तक कोई भी गड़बड़ी की सूचना नहीं है .

बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं और त्योहारों पर ये संख्या बढ़ जाती है.