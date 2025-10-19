हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड54 साल बाद खुला बांके बिहारी का 'खजाना', अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया तंज- 'इतना लालच ठीक नहीं'

54 साल बाद खुला बांके बिहारी का 'खजाना', अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया तंज- 'इतना लालच ठीक नहीं'

Mathura News: मंदिर के तहखाना और खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार 18 अक्टूबर से ये कार्रवाई शुरू हुई है. ये कार्रवाई रविवार को भी जारी रहेगी. सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 19 Oct 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थिति बांके बिहारी मंदिर फिर चर्चा के केंद्र में है. दरअसल इस बार 54 साल के बाद मंदिर का खजाना खोले जाने पर सियासत शुरू हो गयी है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट से तंज कसते हुए कहा कि इतना लालच ठीक नहीं है.

आज रविवार को भी बांके बिहारी मंदिर का खजाना जांच के लिए तहखाना खोला जाएगा. तकरीबन पांच घंटे तक जांच चलेगी.

अखिलेश यादव की पोस्ट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “भाजपा सरकार से करबद्ध आग्रह... कम-से-कम मंदिरों के खजाने तो छोड़ दें. इतना भी लालच अच्छा नहीं. दुर्भाग्यपूर्ण!" मंदिर के खजाने के बहाने अखिलेश यादव भाजपा और सरकार की मंशा पर शक जता रहे हैं. वैसे भी बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं. जिसका समर्थन अखिलेश यादव ने भी किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुल रहा तहखाना

बता दें कि मंदिर के तहखाना और खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार 18 अक्टूबर से ये कार्रवाई शुरू हुई है. मथुरा सर्कल अधिकारी संदीप सिंह के मुताबिक खजाने में बहुमूल्य और ऐतिहासिक वस्तुएं होने की सम्भावना है. पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जा रही है. इसमें फायर और ASI की टीमें भी लगीं हैं.ये पहली बार है जब मंदिर का खजाना सार्वजनिक रूप से खोला गया है.

रविवार को पांच घंटे तहखाने में सर्वे होगा

खजाने की जांच के लिए तहखाना रविवार को भी खुलेगा. जिसमें टीमें पांच घंटे से अधिक समय तक उसमें रखे सामान को चेक करेंगी. जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. अभी तक कोई भी गड़बड़ी की सूचना नहीं है .

बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं और त्योहारों पर ये संख्या बढ़ जाती है.

और पढ़ें
Published at : 19 Oct 2025 10:30 AM (IST)
Tags :
Banke Bihari Mandir Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
जनरल नॉलेज
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget