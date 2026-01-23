'न स्नान से रोकें न दान से...' अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद को लेकर BJP पर फिर साधा निशाना

शंकराचार्य विवाद के बीच बसंत पंचमी पर्व को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है. उन्होंने बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि किसी को न किसी को स्नान से रोकना चाहिए और न ही किसी को दान से रोकना चाहिए. सपा अध्यक्ष ने कहा कि सनातनी वो है जो परंपराओं को नहीं रोकता है.

अखिलेश यादव ने बसंत पचंमी के अवसर पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया जिसमें मां सरस्वती की वंदना करते हुए तस्वीर शेयर की और शंकराचार्य विवाद का जिक्र किए बिना लिखा- 'न किसी को ‘स्नान’ से रोकें, न किसी को ‘दान’ से रोकें. सदियों से जो चलती आई, वो सनातनी-सरिता न रोकें! बीजेपी जाए तो संस्कार बच पाए!'

न किसीको ‘स्नान’ से रोकें, न किसीको ‘दान’ से रोकें

सदियों से जो चलती आई, वो सनातनी-सरिता न रोकें!



भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए! pic.twitter.com/CcbsbRc5mW — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) January 23, 2026

शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार माघ मेले में शंकराचार्य विवाद को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में बयान दे रहे हैं. उन्होंने इससे पहले भी शंकराचार्य को स्नान करने से रोकने को सबसे बड़ा अधर्म बताया था. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शंकराचार्य और साधु-संतों को गंगा स्नान से रोकना सबसे बड़ा अधर्म है. बीजेपी साधु-संतों को अपमानित कर सनातन का अपमान कर रही है.

अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य का पूरा सम्मान होना चाहिए. जैसे बीजेपी ने गोमती नदी को गंदा कर दिया है उनकी सोच भी वैसे ही गंदगी से भरी हुई हैं. अगर कोई सरकार साधु-संतों का अपमान करेगी तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में खड़ी रहेगी.

जानें क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि मौनी अमावस्या स्नान के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ मेला प्रशासन की तीखी बहस हो गई थी, जिसके बाद दोनों ओर से धक्कामुक्की का माहौल बन गया. इस घटना से नाराज़ होकर शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया और अपने शिविर के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं.

शंकराचार्य ने घोषणा की है कि जब तक सीएम योगी उन्हें स-सम्मान के साथ स्नान का भरोसा नहीं देते और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते तब तक वो स्नान नहीं करेंगे. इस बीच शंकाराचार्य आज बसंत पंचमी के मौके पर भी संगम में स्नान करने नहीं जाएंगे.

वहीं दूसरी तरफ़ प्रशासन का रवैया कम होने का नाम नहीं ले रहा हैं. मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को दो नोटिस भेजे गए है जिसमें उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण और उनके शिविर को आवंटित की ज़मीन रद्द करने की बात कही गई हैं. जिसके बाद दोनों पक्षों में तनातनी और बढ़ गई हैं.