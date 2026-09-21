PDA के रथ से घबराई BJP? UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार (21 सितंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने AI के इस्तेमाल से लेकर आउटसोर्सिंग भर्ती, कथित पेपर लीक, बाबा साहब की मूर्तियों और चुनावी तैयारियों तक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतेगी.

अखिलेश यादव ने कहा कि AI का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए और इसका इस्तेमाल नकारात्मक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो किसी पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने स्तर पर बनाए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वह नकारात्मक वीडियो नहीं बनाना चाहते, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर चुनावी लड़ाई चल रही है, वहां जवाब देने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है. अखिलेश ने कहा कि उनके कार्यकर्ता मुफ्त में वीडियो बनाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं.

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PDA के लाल रंग को लेकर भी बीजेपी पर निशाना

अखिलेश यादव ने PDA के लाल रंग को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का रंग लाल है, लेकिन कुछ लोगों को हर चीज एक ही रंग में दिखाई देती है. उन्होंने कहा, "सावन के अंधे को हरा दिखता है."

अखिलेश ने कहा कि PDA के रथ से विरोधी घबराए हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी का PDA अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है और इसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा.

2027 में रिकॉर्ड सीटें जीतने का दावा

अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतेगी. उन्होंने बताया कि पार्टी की बैठक में उन रिजर्व सीटों और उन सीटों को लेकर भी चर्चा हुई, जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई थी.

उन्होंने कहा कि पार्टी इन सीटों पर अपनी रणनीति तैयार कर रही है और संगठन को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है.

PDA ऑडिट रिपोर्ट का भी किया जिक्र

अखिलेश यादव ने अपनी PDA ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि पहली PDA ऑडिट रिपोर्ट में करीब 11 हजार पदों की लूट की बात सामने आई थी.

इसके बाद दूसरी रिपोर्ट में 20 से ज्यादा पेपर लीक होने का दावा किया गया. अखिलेश ने कहा कि आने वाली PDA ऑडिट रिपोर्ट में प्रदेश में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में 151 बाबा साहब की मूर्तियां खंडित की गई हैं.

बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान को लेकर सरकार पर हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वालों की सोच को समझने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कई बार सबसे पहले प्रतिमा का हाथ तोड़ा जाता है, क्योंकि हाथ में संविधान की किताब होती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान की परवाह नहीं करती. अखिलेश ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं की जा रही है. उन्होंने सरकार पर लोगों की जान लेने तक का आरोप लगाया.

आउटसोर्सिंग भर्ती पर कमीशन का आरोप

आउटसोर्सिंग भर्ती को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में बजट से सीधे वेतन देना पड़ता है, जबकि आउटसोर्सिंग में किसी कंपनी के माध्यम से भुगतान किया जाता है.

अखिलेश ने आरोप लगाया कि बजट से कमीशन लेना मुश्किल होता है, इसलिए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आउटसोर्सिंग का रास्ता अपनाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कमीशन लेने का काम किया जा रहा है.

नकली दवाओं और कोडीन के धंधे का आरोप

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं और कोडीन के कथित कारोबार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने सरकार से इस मामले में कार्रवाई को लेकर सवाल किए और कहा कि प्रदेश में इस तरह का धंधा चल रहा है.

उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चर्चा पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग आज प्रदेश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वे कल देश को भी बांटने की बात कर सकते हैं. उन्होंने अमेरिका और जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े देशों और राज्यों के बंटवारे की राजनीति पर भी सवाल उठाए.

अखिलेश ने कहा कि आज प्रदेश बड़ा होने की बात कही जा रही है, लेकिन कल देश बड़ा होने की बात कहकर उसे भी बांटने की बात की जा सकती है.

ओवैसी के गठबंधन पर बोले- स्वरूप वही रहेगा

असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन का जो स्वरूप था, वही रहेगा. उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं दी.

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हो रहे अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने दावा किया कि तबादले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि चुनाव के समय कोई PDA अधिकारी चुनावी ड्यूटी में न लगाया जा सके.

उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जिन BLO और इंजीनियरों से चुनाव आयोग की मुलाकात हुई, उनकी सूची कहां है. अखिलेश ने कहा कि चुनाव की तारीख जिस दिन घोषित होगी, उसी दिन बीजेपी की हार तय हो जाएगी.

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अमेरिका के टैरिफ पर भी कसा तंज

अखिलेश यादव ने अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने 100 प्रतिशत टैरिफ का "रिटर्न गिफ्ट" जन्मदिन पर दिया है.

अखिलेश ने कहा कि अगर आप बीजेपी के हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं. उन्होंने एक दुखी मां से मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि जब सरकार के मुखिया किसी दुखी मां से कहते हैं कि भाषण मत दो, तो फिर उनके लोगों की भाषा कैसी होगी.

अखिलेश यादव ने एक बार फिर दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन और PDA के जरिए चुनावी तैयारियों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है.