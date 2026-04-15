उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गैंगरेप पीड़ित दलित लड़की ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर फांसी लगाकर जान दे दी. जिसके बाद पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि बीजेपी राज में एक दलित लड़की ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला.

सपा अध्यक्ष ने योगी सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर चित्रकूट की घटना को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लिखा- 'भाजपा शासित उप्र के चित्रकूट में गैंगरेप की पीड़ित एक दलित लड़की ने इस लिए फाँसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला. भाजपा राज में यही महिला सुरक्षा की सच्चाई है बाक़ी सब ढोंग और मिथ्या प्रचार है. भाजपा जाए तो महिला का मान बच पाए!

गैंगरेप पीड़िता दलित छात्रा ने दी जान

बता दें कि चित्रकूट गैंगरेप पीड़ित 11वीं की दलित छात्रा ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी. लड़की के परिजनों ने पुलिस पर पैसे देकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया है जिसके बाद लड़की ने आत्महत्या कर ली. परिजनों का कहना है कि 3 मार्च को उनकी 17 साल की बेटी पानी भरने गई थी, जहां गाँव के ही तीन लड़कों भूषण प्रजापति, शीतल प्रजापति और बोधि शुक्ला ने उसे बंधक बना लिया.

आरोपियों ने उसे दो घंटे तक बंधक बनाए रखा और बारी-बारी से रेप की वारदात को अंजाम दिया. काफी देर गुज़र जाने के बाद भी जब लड़की घर नहीं पहुंची तो भाई उसे खोजने निकला जहां वो अस्त-व्यस्त हालत में पड़ी मिली. परिजनों को कहना है कि उन्होंने इस संबंध में आरोपियों को खिलाफ शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने घटना को बदलने का दबाव बनाया और कहा कि अगर ऐसे केस लिखवाओगे तो बेटी की शादी नहीं हो पाएगी.

पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप

जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर जबरन रंग लगाने की तहरीर लिखी और उन्हें थाने से लौटा दिया. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया और उन्हें 6 महीने गाँव छोड़ने की हिदायत दे दी. लेकिन, इसके बाद आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे थे, जिससे उनकी बेटी को बहुत धक्का पहुंचा और उसने ये कदम उठा लिया.

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. अगर पुलिस की ओर से मामले में शिथिलता बरती गई है तो वह इसपर जांच कर कार्रवाई करेंगे.

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